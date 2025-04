ISSA nomeia novos membros dos conselhos de fiscalização e de previdência social de Anápolis

Novos membros irão representar o poder executivo, associações e sindicatos do município pelos próximos dois anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A cerimônia aconteceu às 14h, no mini auditório da Secretaria Municipal de Educação.

O evento contou com a presença do vice-prefeito, Dr. Walter Vosgrau, representando o prefeito Márcio Corrêa, o secretário de Economia Alex Schweigert, a presidente da Câmara Municipal Andreia Rezende, a presidente do ISSA, Janaína Macedo e outras autoridades do município.

Saiba mais sobre os conselhos

O Conselho Municipal de Previdência (CMP) atua junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores municipais. Os novos membros poderão acompanhar de forma estratégica o regime de previdência, garantindo o equilíbrio financeiro.

O Conselho Fiscal do ISSA de Anápolis atua na fiscalização do órgão, examinando e emitindo parecer sobre os balancetes, balanços gerais e contas apuradas. Os membros empossados atuarão auxiliando na emissão de pareceres financeiros, emitindo opiniões sobre as propostas e checando a execução dos resultados dos projetos.

Os novos membros irão representar o poder executivo, associações e sindicatos do município pelos próximos dois anos.