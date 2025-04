Prazo para pagamento do IPTU e ITU é prorrogado em Anápolis

Contribuintes anapolinos poderão pagar o imposto em cota única até o dia 30 de abril (Foto: Arquivo)

O decreto, publicado no Diário Oficial do município, detalha o IPTU e ITU, além dos valores cobrados da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), da Taxa de Serviços Urbanos (TSU) e do Custo Básico da Construção (CBC).

Serão mantidas as opções de pagamento em até oito parcelas ou em cota única, a data de vencimento impresso será desconsiderada e o contribuinte poderá realizar o pagamento com o mesmo boleto recebido na residência até o dia 30 de abril.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 10% sobre o valor original do imposto, podendo chegar a 15% caso não existam débitos de anos anteriores.

Os contribuintes podem conferir mais detalhes sobre o IPTU e ITU entrando em contato pelo Zap da Prefeitura ou indo presencialmente até a unidade do Rápido Anápolis, localizada no Anashopping. Dúvidas sobre débitos pendentes e detalhes do imóvel podem ser esclarecidas na Receita Municipal.

Confira o cronograma de pagamento

Os moradores de Anápolis poderão pagar o imposto em cota única até o dia 30 de abril, garantindo o desconto de 10%, ou até 15% caso não possuam débitos de anos anteriores.

Os contribuintes que preferirem parcelar o valor poderão dividir o pagamento em até oito vezes, com vencimentos entre os dias 10 e 12 de cada mês, conforme o calendário estabelecido pelo município. A última parcela vencerá em novembro.