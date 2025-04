Uniformes escolares contratados sob gestão Márcio Corrêa são entregues mais cedo que em anos anteriores

A Prefeitura de Anápolis iniciou nesta segunda-feira (14) a distribuição de uniformes escolares para os mais de 37 mil estudantes da rede municipal. A Escola Municipal Dona Alexandrina, no Jardim Alexandrina, foi escolhida para o primeiro ato de entrega com o prefeito Márcio Corrêa (PL), a primeira-dama Carla Lima Corrêa, vereadores, secretários, além de pais dos alunos e profissionais da educação.

Nos próximos dias, cada criança receberá duas camisetas, um par de tênis e short saia ou bermuda, além de uma mochila e um estojo para compor o uniforme escolar.

No ano passado, a entrega do uniforme aconteceu até o último semestre do ano, em setembro. A mudança no prazo de distribuição do benefício foi aprovada pela comunidade escolar e mostra a prioridade da gestão atual com a educação. Neste ano, no primeiro dia de aula, os kits de materiais escolares começaram a ser entregues.

Segundo a secretária de Educação, Adriana Vilela Arantes, “o uniforme representa, em primeiro lugar, dignidade, em segundo lugar, respeito a cada um de vocês, identidade, pois com o uniforme todos sabem que vocês estão em uma escola municipal, isso também significa segurança. Ter um uniforme completo significa que vocês virão para a escola com igualdade de direitos”.

“Nas próximas semanas vamos tratar das escolas que são prioridade em questão de infraestrutura. Hoje nós temos escolas que não têm as mínimas condições de infraestrutura, de segurança para atender as nossas crianças e servidores. Estamos já preparando alguns processos para o próximo mês, começarmos a reforma e a construção de uma série de escolas na rede municipal”, afirmou o chefe do Executivo.