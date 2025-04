Agehab entrega 50 casas a custo zero em Guarani e 100 escrituras em Palmeiras e Campestre

Por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, Estado investiu aproximadamente R$ 6 milhões na construção destas moradias (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega 50 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, nesta terça-feira (15/04), em Guarani de Goiás. No mesmo dia, serão entregues as escrituras de posse definitiva de 100 unidades do mesmo programa: 50 delas em Palmeiras de Goiás e outras 50 no município de Campestre.

Os recursos investidos na construção das moradias em Guarani de Goiás são da ordem de R$ 6 milhões e provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). Segundo a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, trabalha-se no Estado todos os dias para levar dignidade e romper o ciclo da pobreza. “A casa própria é o sonho de toda família. Em Goiás, o material utilizado é de primeira qualidade para que as pessoas possam realmente ter suas vidas transformadas e a oportunidade de um futuro melhor”, afirma.

Conforme o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, a Agência tem trabalhado incansavelmente para que a meta de 10 mil moradias gratuitas, entregues gratuitamente à população até o fim do ano que vem, estabelecida pelo governador Ronaldo Caiado, seja cumprida fielmente. “Esta é razão do fortalecimento de nossas parcerias com os prefeitos. Eles precisam doar o terreno totalmente regularizado para que possamos construir as casas que são entregues sem custo algum para as famílias contempladas”, enfatiza Baldy.

Segundo o secretário da Infraestrutura, Adib Elias, o governo goiano já está se aproximando das 3,5 mil unidades entregues, uma marca a ser comemorada dentro de um programa inédito. “Dessas, quase 1,2 mil já estão escrituradas sem custo algum para o proprietário. Isto não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Um programa que atende famílias com renda de até um salário mínimo de forma gratuita, da construção à escritura”, afirma Elias.

Serviço

Evento 1: Entrega de 50 escrituras de casas a custo zero em Palmeiras de Goiás

Data: terça-feira, 15/04

Horário: 9h

Local: Coordenação Regional de Educação de Palmeiras de Goiás. Av. Santos Dumont, S/N, Goianinha – Palmeiras -GO

Evento 2: Entrega de 50 casas a custo zero em Guarani de Goiás

Data: terça-feira, 15/04

Horário: 13h

Local: Loteamento Bela Vista. Av. Manoel Pereira Barroso, Loteamento Bela Vista – Guarani de Goiás

Evento 3: Entrega de 50 escrituras de casas a custo zero em Campestre

Data: terça-feira, 15/04

Horário: 15h

Local: CRAS de Campestre – Rua São Paulo, esquina com Av. Brasil, S/N, Centro – Campestre – GO

