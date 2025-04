Procon Anápolis faz pesquisa para mostrar onde estão os peixes mais baratos na Semana Santa

Órgão orienta que o consumidor pesquise os preços antes de efetuar as compras e fique atento às condições do produto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os estabelecimentos visitados foram: Atacadão do Peixe, Adonai Peixes, Lev Pescados, Neto Peixes e Frios, Atende Mais, Rio Vermelho, Pérola, Carrefour.

Principais variações de preços encontradas:

Supermercados

Camarão Cinza Limpo “M” (quilo):

• R$ 13,99 – Pérola

• R$ 73,99 – Atende Mais

• Variação: 428,88%

Filé de Tilápia (quilo):

• R$ 17,39 – Rio Vermelho

• R$ 49,90 – Carrefour

• Variação: 186,95%

Peixarias

Camarão Cinza Limpo “M” (quilo):

• R$ 45,90 – Atacadão do Peixe

• R$ 96,90 – Lev Pescados

• Variação: 111%

Camarão 7 Barbas Limpo “P” (quilo):

• R$ 35,00 – Atacadão do Peixe

• R$ 71,50 – Neto Peixes e Frios

• Variação: 104%

Mapará em Posta (quilo):

• R$ 20,00 – Atacadão do Peixe

• R$ 36,90 – Adonai Peixes

• Variação: 84%

Filé de Tilápia (quilo):

• R$ 32,90 – Atacadão do Peixe

• R$ 59,90 – Lev Pescados

• Variação: 82,07%

Bacalhau Porto (quilo):

• R$ 99,90 – Lev Pescados

• R$ 160,00 – Atacadão do Peixe

• Variação: 60%

Ovos

Ovos Brancos – Dúzia:

• R$ 9,99 – Rio Vermelho

• R$ 13,79 – Carrefour

• Variação: 38,4%

Ovos Vermelhos – 30 unidades:

• R$ 29,99 – Rio Vermelho

• R$ 38,99 – Pérola

• Variação: 30,01%

O Procon também divulgou uma tabela com a variação entre os meses de março e abril, além da comparação entre peixarias e supermercados. O órgão orienta que o consumidor pesquise os preços antes de efetuar as compras e fique atento às condições do produto, como aspecto geral, conservação, aparência, embalagem e data de validade.

Caso tenha dúvidas ou encontre alguma irregularidade, o consumidor pode entrar em contato com o Procon através do telefone: (62) 98551-8185, ou pelo Zap da Prefeitura, através do (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa.