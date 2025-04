Mães que amamentam podem salvar vida de bebês da UTI com simples gesto em Anápolis; veja como

Para fazer a doação de leite humano, a doadora precisa atender a alguns requisitos básicos de saúde e segurança para garantir que o leite seja seguro para os recém-nascidos que vão recebê-lo. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Banco de Leite Humano Municipal (BLH), localizado no bairro Vila São Joaquim, realiza diversos atendimentos e processos relacionados à doação de leite, para entregar leite materno para bebês que estão em leitos de UTI.

Para fazer a doação de leite humano, a doadora precisa atender a alguns requisitos básicos de saúde e segurança para garantir que o leite seja seguro para os recém-nascidos que vão recebê-lo.

O cadastro para ser doadora de leite materno pode ser feito presencialmente no Banco de Leite Humano (BLH), localizado na Avenida Cachoeira Dourada, 263, na Vila São Joaquim, ou pelo WhatsApp, pelo número (62) 9 9967-7251.

Vale lembrar que as mães não precisam sequer sair de casa para levar as doações. As equipes do banco de leite fornecem os recipientes esterilizados e buscam regularmente as doações no endereço da doadora.

Requisitos

Dentre os requisitos pedidos para a doadora estão: estar saudável sem apresentar sintomas de doenças virais, não usar medicamentos contraindicados para doação, não fumar, não usar drogas, nem consumir bebidas alcoólicas, estar em fase de amamentação exclusiva e ter produção excedente de leite.

Além disso, é importante que a doadora faça a coleta domiciliar e o armazenamento do leite de forma correta seguindo orientações sanitárias.

Outros atendimentos do Banco de Leite

Além de receber a doação de leite, o BLH conta com diversos atendimentos, como consultoria voltada para lactantes e gestantes que tenham dúvidas sobre o aleitamento materno, além de atendimento odontopediatra que realiza procedimentos de frenotomia quando necessário.

A unidade possui ainda uma equipe preparada que inclui nutricionistas, enfermeiras e psicólogos para realizar orientações e auxílios relacionados à amamentação.