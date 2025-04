Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, completa 280 anos

Procissão do Fogaréu tem início em frente ao Palácio Conde dos Arcos e percorre as ruas de pedra e becos da cidade de Goiás (Foto: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães)

Ao apagar das luzes das ruas da primeira capital de Goiás, o silêncio e a escuridão deram lugar às batidas das fanfarras e às chamas das tochas dos farricocos. O início da Procissão do Fogaréu, que completa 280 anos de história, iluminou a histórica cidade de Goiás na madrugada desta quinta-feira (16/4), reunindo fé e tradição.

O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, acompanharam de perto a celebração cristã, assim como milhares de devotos, turistas e moradores do município.

Ao acompanhar de perto a encenação da caçada e prisão de Jesus Cristo, Caiado destacou a grandiosidade e o simbolismo da manifestação.

“O ato da Procissão do Fogaréu traz a nossa cultura e história de forma que é reconhecida nacionalmente. Por mais um ano tive a felicidade de acompanhar essa encenação, da qual participo desde a infância”, afirmou. Ronaldo e Gracinha Caiado acompanham Procissão do Fogaréu na cidade de Goiás: celebração cristã reúne milhares de devotos, turistas e moradores da cidade (Foto: Hegon Corrêa e Júnior Guimarães)

Procissão do Fogaréu

A Procissão do Fogaréu tem início em frente ao Palácio Conde dos Arcos e percorre as ruas de pedra e becos da cidade, reproduzindo a prisão de Jesus pelos soldados romanos, que são representados por 40 farricocos caminhando descalços, com roupas longas e de cores vibrantes, chapéus pontudos e segurando tochas.

A tradição é realizada em Goiás desde 1745, quando foi trazida pelo padre espanhol João Perestello de Vasconcelos Spíndola e foi considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado em 2023.

“Hoje, quarta-feira Santa, é um momento histórico na Cidade de Goiás. A Procissão do Fogaréu acontece também na Espanha e em Portugal, mas no Brasil apenas neste município. É a representação do momento em que os soldados romanos saem perseguindo Jesus. Então é um momento onde você arrepia vivendo isso”, relatou Gracinha Caiado.

O vice-governador Daniel Vilela definiu a procissão como sendo a “mais tradicional” de Goiás.

“É uma atividade cultural do nosso estado que é reconhecida e até transmitida para o Brasil inteiro. Muitas pessoas têm a tradição de vir para acompanhar essa Procissão e passar a Semana Santa na nossa cidade de Goiás, de forma que nós estamos todos aqui hoje também para prestigiar esse evento cultural e tradicional do nosso estado”, ressaltou.

Investimento

Neste ano, a manifestação cultural conta com apoio direto do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), no valor de R$ 200 mil. O valor foi destinado para a estrutura do evento, como palco, iluminação e sonorização. Além disso, a Semana Santa também foi contemplada no Programa Goyazes, com o incentivo de R$ 199 mil e patrocínio da Equatorial Energia.

“A Procissão do Fogaréu segue mantendo as raízes, a cidade já começa a ficar bem cheia. Esse ano foi um investimento recorde também da Secretaria de Estado da Cultura, além do projeto aprovado pelo Programa Goyazes, patrocinado pela Equatorial, no valor de R$ 200 mil. Também nós colocamos várias estruturas de palco, som, luz, não somente para o Fogaréu, mas também para toda a Semana Santa”, destacou a titular da Secult, Yara Nunes.

A Semana Santa da Cidade de Goiás é promovida pela Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, juntamente com a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), a Catedral de Sant’Ana, o Santuário de Nossa Senhora do Rosário e a Paróquia de Santa Rita. O evento atrai visitantes de todo Brasil e de outros países, que aproveitam para conhecer as belezas naturais da região e a comida típica.

O pároco da Catedral de Sant’Ana, padre Augusto, ressaltou que a cada ano a quantidade de fiéis que participam da Procissão aumenta. “As expectativas são sempre as melhores, é um espaço destinado a orações, cultura, tradição e encontro dos irmãos e irmãs”, disse.

Fogaréuzinho

Na parte da tarde, o momento de procissão foi para as crianças. O chamado Fogaréuzinho é promovido pela escola Letras de Alfenim, em celebração à Semana Santa, em um cortejo realizado antes da tradicional Procissão do Fogaréu.

O objetivo é incluir os pequenos na celebração que reúne fé, tradição e folclore na antiga Vila Boa. A caminhada percorre diferentes pontos da cidade com as crianças vestidas de farricocos, com tochas feitas de garrafas plásticas pintadas das cores do fogo.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás