Saúde Estadual: confira funcionamento durante os feriados

Hospitais estaduais manterão atendimentos de urgência e emergência entre sexta-feira e segunda-feira, durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes (Foto: SES)

As unidades de saúde estaduais terão o funcionamento alterado devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo de Goiás na quinta-feira (17/04), nos feriados da Sexta-Feira Santa (18/04) e de Tiradentes, na segunda-feira (21/04).

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente na quinta-feira (17/04) e seguem com atendimento de urgência e emergência entre sexta-feira (18/04) e segunda-feira (21/04). Os setores administrativos e a realização de exames e consultas ambulatoriais retornam à normalidade na terça-feira (22/04).

Regime de plantão

Funcionarão em regime de plantão os hospitais estaduais da Mulher (Hemu), da Criança e do Adolescente (Hecad), de Urgências de Goiás (Hugo), de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), Drº Alberto Rassi (HGG), a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-SOL) e o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), todos localizados em Goiânia.

Outras unidades

O Banco de Sangue do Hugol estará fechado a partir de sexta-feira (18) e retornará o atendimento na terça-feira (22/04), das 7 às 18h30. O Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (Crie) do Hemu também ficará fechado de quinta a segunda-feira e voltará a funcionar na terça, a partir das 8 horas, assim como o Banco de Leite Humano (BLH) da unidade, que permanecerá fechado de sexta-feira (18/04) a segunda-feira (21/04).

No Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS) apenas funcionarão os serviços de Residência Assistencial, a Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) e o Ambulatório de Feridas Crônicas. Os demais serviços retornarão ao funcionamento normal na terça-feira (22/04), a partir das 7 horas. A farmácia e o ambulatório do HDT estarão fechados e retornarão na terça-feira (22/04), em período integral.

Região Metropolitana e interior

Os Hospitais Estaduais de Aparecida de Goiânia (Heapa), Trindade (Hetrin), Anápolis (Heana), Pirenópolis (Heelj), Jaraguá (Heja), Itumbiara (HEI), Jataí (HEJ), São Luís de Montes Belos (HSLMB), Formosa (HEF), Luziânia (HEL), Santa Helena de Goiás (Herso), Águas Lindas (Heal) e do Centro-Norte Goiano (HCN) manterão os serviços de urgência e de emergência, normalmente, em regime de plantão, do dia 18 ao dia 21. Já os setores administrativos estarão fechados, com o retorno na terça-feira (22/04).

Não haverá expediente administrativo na sexta-feira (18/04) e na segunda-feira (21/04) no Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), em Aparecida de Goiânia. Na terça-feira (22/04) o funcionamento será normal para todos os departamentos.

Policlínicas

As Policlínicas Estaduais de Goiás, São Luís de Montes Belos, Quirinópolis, Goianésia e Posse terão os atendimentos suspensos na Sexta-feira Santa (18/04) e na segunda-feira (21/04), no feriado de Tiradentes.

Os serviços serão retomados na terça-feira (22/04). Já na Policlínica de Formosa o serviço de hemodiálise funcionará normalmente durante os feriados prolongados, garantindo o atendimento aos pacientes. Apenas os setores administrativos e ambulatoriais estarão em recesso na unidade.

Rede Hemo

Na quinta-feira (17/04), todas as unidades da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo), em Goiânia e no interior, funcionarão de 8h às 18h para doadores. Na sexta-feira (18) e segunda (21), todas estarão fechadas.

No sábado (19/04), o Hemocentro Coordenador, na capital, funcionará das 8 às 12 horas, também para receber doadores de sangue. Toda a rede retoma as atividades normais na terça-feira (22/04). O agendamento de doações pode ser feito pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.

Outras unidades

O Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) não atenderá nos dias de ponto facultativo e feriados, retornando o atendimento na terça-feira (22/04). Já a Gerência de Transplantes de Goiás seguirá em plantão para atender casos de notificação e captação de órgãos, pelo telefone 3201-2200.

O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) funcionará em regime de plantão no ponto facultativo (17/04), Sexta-Feira da Paixão e feriado de Tiradentes, com recebimento de amostras para rotina de cultura microbiana, surtos, emergências, das 8 às 16 horas. Serviços administrativos, retirada de kits e outros insumos estarão suspensos, voltando à normalidade na terça-feira (22/04).

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) permanece em regime de plantão 24 horas. O Disque Intoxicação repassa aos profissionais de saúde e à população orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos. O contato funciona nos telefones 0800 646 4350 e (62) 3241-2723.