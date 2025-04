Prefeitura assina intenção de contrato com instituição para fornecer cursos gratuitos para a população

Iniciativa busca oferecer cursos de forma gratuita e fortalecer o município com a formação de novos profissionais que atuarão em diversos setores da cidade (Foto: Arquivo)

A iniciativa busca oferecer cursos de forma gratuita e fortalecer o mercado do município com a formação de novos profissionais que atuarão em diversos setores da cidade.

Com a nova parceria, serão ofertados cerca de 780 mil horas de capacitação em turmas com aulas gratuitas durante a semana. A ação busca garantir a oportunidade para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e se beneficiem com uma melhor colocação no mercado de trabalho.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa, a nova parceria poderá gerar novas oportunidades para a população.

“É preciso aproveitar a oportunidade e toda a experiência do Senai, para ampliar a qualificação das pessoas através de cursos para que tenham preparo para atuar nas diversas áreas de acordo com a demanda já pesquisada para maior sucesso na vida de trabalho”, afirma o chefe do Executivo.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, após a assinatura formalizada do contrato, novas ações serão efetuadas como a revitalização dos Centros de Formação (CENFOR), a estruturação da equipe, a contratação de pessoal e a pré-inscrição dos interessados.

De acordo com a Secretaria, o município já realizou a parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG) e estuda novas parcerias que poderão ser realizadas com diversas instituições como CEFOPE, COTEC e SEBRAE para oferecer capacitação gratuita para a população. Além disso, a Prefeitura de Anápolis possui a Panificadora Escola que tem previsão para ofertar diversos cursos ao longo deste ano na cidade.