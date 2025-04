Confira o abre e fecha das unidades culturais do Estado

Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, abre no feriado da Semana Santa e de Tiradentes, de 17 a 21 de abril, com programação especial de cinema (Foto: Secult Goiás)

As unidades da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), como o Cine Cultura, em Goiânia, e o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, estarão abertas durante o feriado da Semana Santa e de Tiradentes, de 17 a 21 de abril, com programação especial de cinema.

A grade completa com horários das sessões pode ser conferidas nas redes sociais das salas e também no portal da Secult Goiás: goiás.gov.br.

Os demais espaços culturais da pasta atenderão ao Decreto nº 10.659, de 17 de março de 2025, que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nesta quinta-feira (17 de abril), véspera da Sexta-feira Santa.

O Cine Cultura, na Praça Cívica, terá estreias imperdíveis para os amantes da sétima arte nesta quinta-feira (17/4). Entre os destaques estão Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive), um clássico do cinema moderno em versão restaurada; Loucos por Cinema! (Filmo Mania), do diretor francês Arnaud Desplechin, que traz uma homenagem poética ao amor pelo cinema e uma reflexão íntima sobre o tempo; e Amizade, de Cao Guimarães, que celebra o tempo, a convivência e a beleza dos momentos cotidianos.

A programação da semana também inclui duas sessões gratuitas, além de um debate sobre o cinema novo.

No Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, as sessões são nos períodos da tarde e da noite, com ingressos a preços acessíveis: R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), com pagamento em dinheiro ou via Pix.

Estão em cartaz quatro longas-metragens de destaque no cenário cinematográfico: Flow, do diretor Gints Zilbalodis; Conclave, de Edward Berger; o documentário Bituca, de Flávia Moraes; e Oeste Outra Vez, de Érico Rassi.

Unidade fechadas

Estarão fechados entre os dias 17 e 21 de abril: Teatro Goiânia, Arquivo Histórico Estadual, Centro Cultural Martim Cererê, Centro Cultural Octo Marques, Vila Cultural Cora Coralina, bibliotecas Braille e Pio Vargas, Gibiteca Jorge Braga e os museus da Imagem e do Som e Pedro Ludovico, em Goiânia, Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, e o Museu Ferroviário de Pires do Rio. A readequação no funcionamento considera o calendário especial da Semana Santa e Tiradentes. As atividades voltam ao normal após o feriado prolongado, a partir de terça-feira (22/4).

Programação em cartaz no Cine São Joaquim – cidade de Goiás

Dia 17/4 – Quinta-feira:

– 14h – Oeste Outra Vez (14 anos)

– 16h30 – Flow (Livre)

– 18h45 – Bituca (10 anos)

De 18 a 20/4 – Sexta a domingo

– 15h30 – Oeste Outra Vez (14 anos)

– 18h – Flow (Livre)

– 20h – Conclave (12 anos) – Legendado

Fechados

Arquivo Histórico Estadual

Fechado de 17 e 21 de abril

Teatro Goiânia

Fechado de 17 e 21 de abril

Centro Cultural Martim Cererê

17 e 21 de abril

Vila Cultural Cora Coralina

Fechada de 17 e 21 de abril

Centro Cultural Octo Marques

Fechado de 17 e 21 de abril

Museu Pedro Ludovico

Fechado de 17 e 21 de abril

Bibliotecas Braille e Pio Vargas, Gibiteca Jorge Braga

Fechadas de 17 e 21 de abril

Museu da Imagem e do Som

Fechado de 17 e 21 de abril

Palácio Conde dos Arcos – cidade de Goiás

Fechado de 17 e 21 de abril