Divulgado edital do Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis

Para participar do concurso, os arquitetos, grupos ou empresas de arquitetos deverão apresentar uma proposta para a região até as 9h do dia 24 de junho deste ano.

Para conferir o edital completo do Concurso, basta acessar o Portal da Transparência do Município, na aba de licitações.

A proposta apresentada deve seguir as normas técnicas de arquitetura, acessibilidade, estrutura, instalações hidrossanitárias e elétricas.

As três melhores propostas receberão premiações em dinheiro, para o 1º Lugar (R$250 mil), 2º Lugar (R$ 60 mil) e 3º Lugar (R$ 40 mil).

Os estudantes que cursam a partir do 7º período de Arquitetura também poderão apresentar um projeto na modalidade “proposta estudantil”. O acadêmico vencedor desta modalidade receberá uma Menção Honrosa da Administração.

O concurso terá duas etapas sendo a 1ª composta pela Fase de Habilitação de Inscrições e Fase de Análise de Mérito e a 2ª sendo a Fase de Avaliação Documental. O edital prevê que os participantes se atentem a detalhes que atendam a rotina diária do centro urbano de Anápolis como acessibilidade e as condições do clima local.

As propostas serão analisadas, em seguida o resultado com os melhores projetos será divulgado no dia 9 de julho, a homologação e adjudicação final com os vencedores será no dia 20 de agosto deste ano.

O projeto deverá incluir a requalificação dos trechos das ruas inseridas, propostas de realocação de áreas existentes e criação de novas áreas, além da adequação de áreas que atendam a necessidade de locomoção, estacionamento, mobilidade e lazer da população.

Edital do Concurso de Requalificação do Centro de Anápolis.