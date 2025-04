Tudo que os atletas precisam saber para a 2ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Segunda etapa do Circuito ocorre no próximo domingo, (27) (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A entrega dos kits seguirá um cronograma específico.

Na quinta-feira, dia 24, a retirada será exclusiva para as equipes, das 9h às 17h.

Já na sexta-feira, dia 25, os kits poderão ser retirados tanto por equipes quanto por participantes avulsos, também das 9h às 17h.

No sábado, dia 26, a retirada será destinada apenas aos participantes individuais, das 9h às 14h.

Alimentos

Os participantes devem levar 2kg de alimento não perecível no momento da retirada do número de peito, como parte da ação solidária do evento.

É importante que todos observem se os produtos estão com uma data de validade distante e não possuem nenhum tipo de avaria. Pacotes que não estiverem viáveis para o consumo não serão aceitos.

Percurso

A largada da corrida será às 7h e o percurso terá saída e chegada na Prefeitura, na Avenida Brasil.

Vale lembrar que, na primeira etapa do circuito, a competição contou com 5 mil participantes. Para esta nova fase, foram disponibilizadas 6 mil vagas, que se esgotaram em menos de duas horas.

Confira todas as orientações para a corrida

• Organização no percurso:

Participantes que correm em ritmo mais lento devem se posicionar à direita do percurso e, de preferência, no final do pelotão.

Já os corredores mais rápidos devem ficar à esquerda e, ao ultrapassar alguém desavisado, sinalizar com a palavra “PISTA” para liberar o espaço e evitar acidentes.

• Medalhas:

Só poderá retirar a medalha aqueles que fizeram a inscrição corretamente e estejam com número de peito.

Participantes que forem correr “na pipoca” (sem inscrição oficial) não receberão medalha, independentemente da idade.

• Fotos e selfies:

A selfie na linha de chegada deve ser tirada após todos passarem pelo pórtico, para não atrapalhar o fluxo dos demais corredores que estão chegando.

• Empatia e consciência coletiva:

É imprescíndivel ser gentil e respeitar o espaço dos outros. Há corredores de todos os níveis participando.

Pegar apenas o necessário nos pontos de hidratação e frutas, lembrando que há outros participantes que também precisarão.

• Pets na corrida: