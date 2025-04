CRAM Anápolis já realizou mais de 150 atendimentos a mulheres vítimas de violência em 2025

Mulheres em situação de violência doméstica podem receber o atendimento em um ambiente seguro, que garante o sigilo das vítimas e oferece apoio (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A retomada dos atendimentos aconteceu de forma parcial até a reinauguração do local, que ocorreu no dia 28 de fevereiro.

Com as novas mudanças, as mulheres em situação de violência doméstica podem receber o atendimento em um ambiente seguro, que garante o sigilo das vítimas e oferece apoio.

De acordo com a gerência do CRAM Anápolis, desde a reabertura da unidade, mais de 150 mulheres já foram atendidas por profissionais do local.

Saiba mais sobre os atendimentos realizados no CRAM

No local as mulheres podem receber atendimento com a equipe de assistência social com acolhimento inicial para análise da demanda, triagem e auxílio na busca e solicitação de benefícios sociais e integração à rede de proteção.

Além disso, existem psicólogos disponíveis para oferecer acolhimento emocional para lidar com os impactos da violência, orientação jurídica por meio de uma assistência legal para esclarecimento de direitos e encaminhamentos necessários.

No local são oferecidos também encaminhamentos com o direcionamento para outros serviços como cursos profissionalizantes e bancos de emprego conforme a necessidade da mulher atendida.