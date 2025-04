Ingressos da Torcida Premiada para jogo entre Anápolis e Floresta (CE) estarão disponíveis a partir de sexta-feira (25)

Para realizar a troca, o contribuinte deverá apresentar a certidão negativa do imóvel e o documento pessoal do titular original com foto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As trocas dos ingressos serão feitas somente presencialmente em dois locais. No Estádio Jonas Duarte, na arquibancada da bilheteira descoberta, as trocas ocorrerão na sexta-feira (25), das 09h às 18h, e na segunda-feira (28), das 09h às 18h30.

Além disso, as trocas também estarão disponíveis no Rápido do Anashopping, na sexta-feira (25), das 09h às 18h, e na segunda-feira (28), das 08h às 17h.

Para realizar a troca, o contribuinte deverá apresentar a certidão negativa do imóvel e o documento pessoal do titular original com foto.