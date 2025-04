Em Brasília, Caiado é homenageado por entidades nacionais de segurança pública

Lideranças das principais entidades nacionais da segurança pública prestaram homenagem ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta quinta-feira (24/04), em Brasília (Fotos: Romullo Carvalho)

Lideranças das principais entidades nacionais da segurança pública prestaram homenagem ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta quinta-feira (24/04), em Brasília.

“É algo que emociona, porque é uma história de vida. São quase 40 anos nessa luta”, agradeceu o governador ao receber placa em reconhecimento público pelos resultados, compromisso e histórico em defesa do setor.

As instituições, em conjunto, representam 400 mil agentes de todo o Brasil.

“Sem segurança pública não tem desenvolvimento econômico, não tem dignidade, não tem a liberdade de ir e vir e não tem o Estado Democrático de Direito”, acrescentou Caiado.

Va ocasião, o governador de Goiás esteve com as diretorias das associações nacionais dos Militares do Brasil (Amebrasil), de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares (Anermb), dos Delegados de Polícia (Adepol) e da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais (Feneme).

Ronaldo Caiado ao receber homenagem de entidades nacionais da segurança pública: “É algo que emociona, porque é uma história de vida” (Fotos: Romullo Carvalho)

O diálogo também abordou uma gama de assuntos, desde a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, até o cenário econômico e fiscal brasileiro.

“Caiado tem sido para nós um baluarte na defesa da segurança pública do Brasil”, afirmou o presidente da Amebrasil, coronel Elias Miller.

“Estamos hoje dando um voto de gratidão por tudo que ele fez. Não pelo que vai fazer, porque nós sabemos, quem fez, faz e fará”, acrescentou.

A iniciativa reconhece o histórico de apoio, compromisso e parceria do governador com os profissionais de segurança pública, desde sua atuação como parlamentar no Congresso Nacional.

“Um reconhecimento não pelo agora, mas por todo o histórico”, afirmou o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof-GO), coronel Allan Cardoso.

“Demonstra também muita clareza e muita acessibilidade ao sentar conosco e discutirmos vários pontos que são de interesse da segurança pública”, acrescentou.

Além disso, a condução de Caiado é marcada pelo respaldo institucional e político às corporações e seus profissionais.

“Trabalhamos de forma integrada, de forma inteligente, em conjunto. Estamos aqui junto com as associações, as federações, os sindicatos nacionais, mostrando o que foi sucesso, e o que está sendo sucesso na segurança pública do estado de Goiás”, destacou o secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Retrospecto

Após assumir seu primeiro mandato em 2019, Goiás deu um salto histórico e a população, que enfrentava elevados índices de criminalidade e uma crescente sensação de insegurança, hoje disfruta de liberdade de ir e vir e tranquilidade no dia a dia.

Pesquisas realizadas em anos anteriores colocavam cidades goianas entre as mais violentas do Brasil. No entanto, sob a liderança de Caiado, Goiás se consolidou como o estado mais seguro do país, após investimentos de R$ 17 bilhões em segurança pública.

A redução de crimes violentos contra a vida, como homicídio doloso, por exemplo, teve uma redução notável de 55%, caindo de 2.118 casos em 2018 para 945, em 2024.

Crimes de latrocínio registraram uma queda impressionante de 84%, passando de 104 para apenas 17 casos no mesmo período. A redução dos índices de roubo e furto é ainda mais expressiva, com o roubo de veículos diminuindo em 93% e o roubo a transeunte reduzido em 88%.

Além dos crimes mais violentos, a eficácia das políticas de segurança pública do governo se reflete em outros tipos de delitos. O furto a transeunte, por exemplo, reduziu em 89%, caindo de 51.626 em 2018 para 5.591 em 2024, enquanto o furto em residência passou de 24.892 para 14.197, uma diminuição de 43%.

A erradicação total de roubos a instituições financeiras, que não registraram ocorrências em 2024, é outro exemplo claro do fortalecimento das ações de segurança no estado.