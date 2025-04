Indústria de gases inicia obras no Daiaplam em Anápolis

Após articulações do Governo de Goiás, por meio da SIC e Codego, Indústria Brasileira de Gases (IBG) inicia obras de instalação de sua nova unidade fabril em Anápolis. Investimento inicial previsto de R$ 140 milhões (Fotos: SIC/ Codego)

Após articulações do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), a Indústria Brasileira de Gases (IBG) iniciou as obras de instalação de sua nova unidade fabril em Anápolis, com investimento inicial previsto de R$ 140 milhões.

A planta está sendo construída na nova plataforma do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o DaiaPlam, em uma área estrategicamente selecionada para potencializar a logística de distribuição da empresa.

“A IBG é um dos exemplos de empresas que reconhecem o potencial de Goiás. Com a união de esforços e políticas públicas eficientes, seguimos transformando nosso estado em um polo industrial competitivo, diversificado e socialmente comprometido”, reitera o titular da SIC-GO, Joel de Sant’Anna.

A empresa, é a primeira do setor de gases e oxigênio a se instalar na região Centro-Oeste, e já possui licença ambiental e autorização de uso do solo, tendo iniciado o processo de terraplanagem para a construção da fábrica. A nova plataforma do Daia, onde a IBG é a primeira a iniciar as obras, já conta com sete indústrias habilitadas para se instalar no local.

Secretário Joel Sant’Anna, acompanhado do presidente da IBG Gases, Newton Oliveira, durante visita à nova área no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Fotos: SIC/Codego)



A expectativa é de que pelo menos 60 empregos diretos sejam gerados na primeira fase da operação. A planta produzirá gases industriais e medicinais, atendendo hospitais, indústrias e setores diversos em Goiás e em outros estados do país.

O presidente da Codego, Francisco Jr., destaca que a escolha do DaiaPlam pela IBG para instalar sua primeira unidade no Centro-Oeste é uma prova da confiança da empresa no trabalho desenvolvido pelo Governo de Goiás, na infraestrutura fornecida pela Codego no distrito e no ambiente de negócios oferecido às empresas.

“Essa soma de fatores, junto com a logística, torna o Daia um dos polos mais competitivos do Brasil. Seguindo a orientação do governador Ronaldo Caiado, continuaremos trabalhando para atrair mais indústrias para Goiás com um perfil agregador”, afirma ele.

Histórico de parceria

Além da articulação para a instalação no Daia, a IBG já tem um histórico de cooperação com o estado. Durante o período crítico da pandemia da Covid-19, a empresa forneceu gratuitamente oxigênio medicinal para hospitais goianos, demonstrando seu compromisso com a saúde pública e reforçando sua relação de confiança com o Governo de Goiás.