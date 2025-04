Dia Mundial de Combate à Meningite: saiba os locais e quem pode receber a vacina no município

Atualmente, duas vacinas que protegem contra a meningite estão disponíveis em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Atualmente, duas vacinas que protegem contra a meningite estão disponíveis em Anápolis. A Meningocócica C é destinada para bebês de três, cinco e doze meses de idade, enquanto a Meningocócica ACWY é voltada para a faixa etária de 11 a 14 anos, com aplicação em dose única.

De acordo com dados do Boletim Epidemiológico do município, até a semana epidemiológica 17, que foi iniciada neste domingo (20), cerca de 25 casos suspeitos foram notificados, sendo que 3 foram confirmados. Não houve nenhum óbito.

Durante todo o ano de 2024, cerca de 75 casos suspeitos foram notificados, com 37 confirmados e 3 óbitos.

A vacina contra a meningite pode ser encontrada de acordo com o seguinte cronograma:

Das 7h30 até às 16h, as vacinas serão aplicadas nos seguintes bairros:

Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bairro de Lourdes, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

Das 7h30 às 21h:

Unidades de Saúde do Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União e Recanto do Sol.

Somente nas segundas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

Somente nas terças-feiras, das 8h às 16h:

Unidade de Saúde Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon.

Somente nas quartas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Jd. Alvorada e Paraíso.

Somente nas quintas-feiras, das 8h às 16h:

Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã.

Somente nas sextas-feiras, das 8h às 16h:

Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras.