Galeria de Artes Antônio Sibasolly recebe duas exposições nesta semana

O lançamento oficial das exposições acontece nesta sexta-feira (25), a partir das 18h, com um Coquetel de Abertura na Galeria. Na mesma noite, será celebrado o lançamento do livro da artista anapolina Adriana Bittar.

Exposição “Ressoar a Terra” – Acervo MAPA

Com curadoria de Neri Teixeira e Susan Ribeiro, a exposição “Ressoar a Terra” apresenta obras contemporâneas do acervo do MAPA que exploram a relação entre humanidade e natureza. A mostra convida à reflexão sobre temas como regeneração, coexistência e a reconexão com as forças naturais que sustentam a vida.

A exposição Ressoar a Terra é uma realização da Prefeitura de Anápolis, por meio da Diretoria de Cultura.

Exposição “Dentro” – Adriana Bittar

Com curadoria de Débora Duarte, a exposição “Dentro” apresenta uma seleção de fotografias em preto e branco realizadas ao longo de quase duas décadas. A artista percorreu os biomas do Cerrado, Pantanal e Amazônia, registrando paisagens, fauna, flora e modos de vida, propondo uma imersão visual e poética.

Durante a abertura, será lançado também o livro “Dentro”, que leva o mesmo nome da exposição. A publicação reúne 100 imagens selecionadas, em edição bilíngue, com textos em braile e audiodescrição, ampliando a experiência sensível proposta pela mostra.

A exposição “Dentro” é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Geolab, por meio da Lei Rouanet – Lei de Incentivo a Projetos Culturais, com o apoio da Prefeitura de Anápolis, por meio da Diretoria de Cultura.

Visitação

As exposições ficarão abertas à visitação entre os dias 28 de abril a 27 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita e a classificação é livre. A Galeria de Artes Antônio Sibasolly fica situada na Praça Bom Jesus, 101, Centro.