Inscrições abertas para Bolsa Cultura 2025, que beneficiará artistas com auxílio de R$ 600

Artistas, dançarinos e músicos de Anápolis podem se inscrever até a próxima quarta-feira (07) para participar do programa Bolsa Cultura. O benefício faz parte dos investimentos da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social.

Os interessados em participar da seleção devem preencher o formulário online disponível no site da Prefeitura, informando dados pessoais e informações relacionadas à experiência de carreira. Posteriormente, todos participarão de audições presenciais.

Os artistas selecionados para a Bolsa Cultura receberão mensalmente R$ 600,00 (seiscentos reais). O valor auxiliará nas despesas relacionadas às atividades culturais.

Segundo a Diretoria de Cultura, as audições têm como objetivo beneficiar integrantes do Corpo de Baile de Anápolis, da Orquestra Jovem de Anápolis, do Coro Sinfônico de Anápolis, da Orquestra de Violeiros de Anápolis e da Companhia Anapolina de Teatro (CAT).

Saiba mais sobre as audições

As bancas examinadoras serão compostas por profissionais da área cultural, que avaliarão o desempenho dos candidatos durante as seletivas.

A audição para dançarinos com conhecimento de nível intermediário e avançado em ballet clássico, interessados em integrar o Corpo de Baile, será realizada no dia 9 de maio, das 18h30 às 20h30, na Escola de Dança de Anápolis, localizada no Centro.

Músicos com conhecimento de nível intermediário e avançado poderão participar da audição da Orquestra Jovem de Anápolis no dia 12 de maio, das 19h às 22h, no Auditório do Parque Ipiranga. No mesmo local, o Coro Sinfônico de Anápolis realizará sua seletiva no dia 13 de maio, também das 19h às 22h.

Os interessados em integrar a Orquestra de Violeiros de Anápolis poderão participar da audição no dia 14 de maio, das 18h30 às 21h, no Auditório da Escola de Música Antônio Branco.

Candidatos à Companhia Anapolina de Teatro (CAT), com conhecimento de nível intermediário ou avançado em teatro, participarão da seletiva no dia 16 de maio, das 9h às 12h, no Teatro Municipal de Anápolis.

Formulários de Inscrição:

Bolsa Cultura – Companhia Anapolina de Teatro

Bolsa Cultura – Corpo de Baile de Anápolis

Bolsa Cultura – Orquestra Jovem de Anápolis

Bolsa Cultura – Orquestra de Violeiro de Anápolis

Bolsa Cultura – Coro Sinfônico de Anápolis