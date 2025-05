Orquestra Filarmônica abre maio com homenagem às mães

Orquestra Filarmônica de Goiás leva ao Teatro Sesi mais uma apresentação da temporada “Pioneiros” 2025 (Fotos: Secti-GO)

A Orquestra Filarmônica de Goiás leva ao Teatro Sesi uma apresentação especial, na próxima quarta-feira (07/05), para abrir o mês dedicado às mães.

Conduzido pela maestrina Mariana Menezes, o sexto concerto da temporada Pioneiros reunirá composições de grandes nomes da música de concerto, com peças em que os instrumentos de cordas serão os protagonistas.

Para abrir a noite, o público terá a oportunidade de apreciar a Sinfonia Simples, do britânico Benjamin Britten, que foi composta quando ele ainda tinha 20 anos.

A obra, em quatro movimentos, espelha a trajetória do músico, que é reconhecido por uma musicalidade de fácil comunicação. Na sequência, entra em cena a brasilidade característica da obra de Camargo Guarnieri.

Em Concerto para Cordas e Percussão, o compositor demonstra a quebra da formalidade daquele tempo ao construir ritmos com notas e textura de brasilidade.

E, para o fim do programa, retorna aos palcos com uma nova peça, o tcheco Dvořák. Apresentado no início do ano, desta vez, o músico marca o concerto com a obra Serenata para Cordas.

Composta em apenas duas semanas, a peça é reconhecida por uma escrita tecnicamente perfeita, sem deixar de lado a criatividade do autor, que construiu movimentos específicos para este concerto.

A temporada de 2025 de Pioneiros, faz uma homenagem aos grandes nomes da música de concerto nacional e internacional. Os concertos gratuitos são um convite para celebrar obras-primas, como é explicado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto.

"Na Temporada 2025, a Orquestra Filarmônica de Goiás mais uma vez nos presenteia com uma seleção de peças que marcaram a história da música clássica ao redor do globo, além de simbolizar o espírito inovador e aventureiro que nos impulsiona", avalia.

Filarmônica

Reconhecida internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás recebeu elogios da revista inglesa Gramophone, uma das mais prestigiadas publicações de música clássica do mundo.

O grupo é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (Cett) da Universidade Federal de Goiás (UFG) desde 2021.

Serviço

Assunto: Concerto da temporada Pioneiros da Orquestra Filarmônica de Goiás

Quando: Quarta-feira (07/05), às 20h

Onde: Teatro Sesi, Avenida João Leite, 1013 – Santa Genoveva

Entrada Gratuita