Saneago investe na modernização das Estações de Tratamento de Água

Estação de Tratamento de Água, em Anápolis, registra redução do consumo interno de água (Foto: Saneago)

A Saneago já investiu mais de R$ 4,5 milhões na modernização de suas Estações de Tratamento de Água (ETAs) com a implementação de um sistema que contou com o desenvolvimento de todo o hardware e software por uma equipe técnica própria da Companhia.

O sistema foi instalado inicialmente em Anápolis e Brazabrantes, mas já está sendo ampliado para mais 30 unidades, visando melhorar a eficiência operacional e a qualidade da água potável distribuída à população.

O projeto é fundamentado em tecnologias da Indústria 4.0, como a Internet das Coisas e Computação em Nuvem, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de acesso à água potável, inovação industrial e produção responsável.

A automação permite a otimização do uso de produtos químicos, a redução do uso de água no processo e a diminuição dos custos operacionais.

Tratamento de Água

A automação das ETAs de Anápolis e Brazabrantes já gerou resultados positivos, como a melhoria do Índice de Qualidade da Água (IQA) e a redução do consumo de produtos químicos e consumo interno de água (água utilizada), incluindo a preservação de recursos naturais.

O projeto se destaca ainda pela sua capacidade de expansão para outras unidades de tratamento da Companhia. Essa abordagem proporciona uma solução não apenas sustentável, mas permitindo também a modernização do abastecimento de água em Goiás de forma eficiente e economicamente viável.