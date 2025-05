Goiás cria 6,3 mil empregos formais em março

Resultado de março coloca Goiás na quinta posição entre os estados que mais geraram empregos no país (Foto: Secom/SIC)

Goiás gerou 6.340 novos postos formais de trabalho em março de 2025. Com o resultado, o estado alcançou a marca de 1,615 milhão de pessoas com emprego formal, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O saldo positivo é fruto de 87.970 admissões e 81.630 desligamentos, consolidando a liderança de Goiás na geração de empregos na Região Centro-Oeste. O estado mantém desempenho positivo em todos os meses de 2025.

“Nos três primeiros meses do ano, já tivemos dados impactantes na geração de empregos, o que demonstra que o Governo de Goiás está no caminho certo, buscando investimentos, indústrias e incentivos para gerar emprego e renda para o povo goiano”, comemora o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Empregos

O resultado de março coloca Goiás na quinta posição entre os estados que mais geraram empregos no país, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O estado também obteve a maior taxa de crescimento de empregos formais na região Centro-Oeste, com variação relativa de 0,39%.

Todos os setores da economia goiana registraram saldo positivo na geração de empregos. A agropecuária e a indústria foram os destaques do mês, com 2.036 e 1.343 novas vagas criadas, respectivamente. Em seguida vêm os setores da construção (1.222), serviços (884) e comércio (855).

