Revitalização de ciclovia na Av. Brasil dará mais segurança aos ciclistas e pedestres

Medida faz parte das melhorias previstas para o trânsito do município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A renovação da pintura das faixas permite que ciclistas transitem com mais segurança no local. A medida faz parte das melhorias previstas para o trânsito do município.

Segundo a CMTT, a obra está em andamento, e a previsão é que, nos próximos dias, os serviços de revitalização da sinalização sejam finalizados tanto na ciclovia quanto na pista de caminhada ao longo de toda a Avenida Brasil Sul.

De acordo com o presidente da CMTT, Rone Barbosa, as mudanças buscam oferecer mais proteção aos pedestres e atletas que utilizam o espaço.

“Essas melhorias visam dar mais segurança para o usuário e para o praticante de esporte. A comunidade merece respeito e nós estamos trabalhando dia e noite para fazer acontecer. Na próxima etapa vamos implantar iluminação e academia ao ar livre. Na verdade, em toda a extensão da Avenida Brasil Sul serão realizadas outras intervenções pela CMTT e Secretaria de Obras, como a adequação da geometria dos retornos, bacias de contenção para melhorar a drenagem, melhorias na sinalização, implantação de semáforos inteligentes e ampliação das câmeras de videomonitoramento”, explicou.