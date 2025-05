Inscrições para a terceira etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua abrem na segunda-feira (05)

Vagas serão divididas em dois lotes, com o objetivo de garantir que os atletas tenham mais opções de horário para a inscrição (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As vagas serão divididas em dois lotes, com o objetivo de garantir que os atletas tenham mais opções de horário para a inscrição.

O primeiro lote será liberado às 14h, com 3 mil vagas. Já o segundo, às 20h do mesmo dia, com outras 3 mil vagas.

As inscrições são gratuitas e se encerram assim que todas as vagas forem preenchidas. Na etapa anterior, o limite de inscrições foi alcançado em menos de duas horas.

A terceira etapa da competição será realizada no dia 18 de maio. O percurso será divulgado em breve pela Diretoria de Esportes.