Prefeitura de Anápolis anuncia Pecuária no aniversário de cidade sem custos para os cofres públicos e totalmente gratuito para população

Programação inclui shows com artistas nacionais, entrada gratuita para toda a população e transporte gratuito saindo de todos os bairros da cidade

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou nesta quarta-feira (07) que Anápolis terá uma nova programação festiva em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 31 de julho. Em entrevista, o chefe do Executivo revelou que a tradicional Pecuária de Anápolis será retomada através de parceria com o Sindicato Rural e sem qualquer custo para os cofres públicos.

A iniciativa substitui o antigo modelo do Arraiana, extinto pela atual gestão devido ao elevado custo de execução e aos danos recorrentes causados ao Estádio Jonas Duarte, local onde o evento era tradicionalmente realizado.

“Ao invés de gastar milhões como ocorria anteriormente, a Prefeitura conseguiu garantir a realização do evento com apoio de emendas parlamentares e articulação com o setor privado”, explicou.

Segundo o prefeito, a nova edição da festa será realizada no Parque de Exposições, com estrutura adequada e evitando impactos ao patrimônio público. A programação inclui shows com artistas nacionais, entrada gratuita para toda a população e transporte gratuito saindo de todos os bairros da cidade.

“Fizemos uma parceria com o Sindicato Rural e a Pecuária terá portas abertas todos os dias, com transporte gratuito para a população. Exigimos também que a alimentação seja acessível. No fim de semana, teremos programação o dia inteiro. Vamos envolver a Secretaria de Cultura”, afirmou Márcio.

A festa está prevista para acontecer entre os dias 30 de julho e 03 de agosto e contará com uma série de atrações, como provas de laço, rodeio, circuito com shows e exposição de animais.

“Todo o entretenimento será sem nenhum custo para os cofres públicos. É um momento de encontro para as famílias anapolinas e, acima de tudo, com responsabilidade. A estrutura será organizada pela própria festa agropecuária. Vamos somar forças”, destacou o prefeito.

A nova proposta marca uma mudança significativa na forma como a cidade celebra o aniversário, priorizando o uso responsável dos recursos públicos e o acesso democrático à cultura e ao entretenimento.