Procon divulga pesquisa que mostra onde estão os combustíveis mais baratos em Anápolis

Órgão orienta o consumidor a observar a qualidade do combustível, prestar atenção ao desempenho do veículo após o abastecimento e se informar sobre a procedência do produto (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os estabelecimentos visitados foram: Posto da Baixada, Posto Xodó, Posto Antonelli, Posto WK, Posto Nota 10, Senna Auto Posto, Posto Rezende II, Posto Anapolino, Auto Posto Ipanema II, Posto Avante, Posto Oazis, City Posto, Posto Independência, Auto Posto São Paulo, Posto Conquista, Posto Azet e Auto Posto Primus.

Principais variações entre maior e menor preço:

• O maior preço do etanol foi R$ 4,29, encontrado no Posto Azet, Posto da Baixada, Posto Petromaxx e City Posto. O menor preço foi de R$ 3,78, verificado no Posto São Paulo e Posto Conquista, registrando uma variação de 13,49%.

• Já a gasolina comum teve seu maior preço no Posto Azet e Posto da Baixada, por R$ 6,29, e o menor preço no Posto São Paulo e Posto Conquista, por R$ 5,79, com uma variação de 8,64%.

• A gasolina aditivada apresentou variação de 11,88%. O maior preço foi encontrado no Posto da Baixada, por R$ 6,59, e o menor no Posto São Paulo, por R$ 5,89.

• O preço do diesel comum teve variação de 10,54%. O valor mais alto foi registrado no City Posto, por R$ 6,29, e o mais baixo no Posto WK e Posto Antonelli, por R$ 5,69.

• O diesel S-10 apresentou variação de 12,30%. O maior preço foi encontrado no Posto Nota 10, Posto Rezende II, Posto Anapolino, Posto Oazis e City Posto, por R$ 6,39. O menor preço foi registrado no Posto WK e Posto Antonelli, por R$ 5,69.

Em análise comparativa das variações de preços em abril, a pesquisa apontou que o etanol foi o combustível com maior variação percentual entre o menor e o maior preço praticado no mercado local, com diferença de 13,49%. Essa variação evidencia a importância de o consumidor realizar uma pesquisa prévia de preços antes de abastecer, como forma de economia e planejamento financeiro.

O órgão também ressalta que os postos de combustíveis podem praticar preços diferentes para pagamentos à vista e a prazo, desde que a diferença seja claramente informada ao consumidor.

Dentre as orientações do Procon Anápolis estão: Pesquisar os preços antes de abastecer; Verificar os valores por tipo de pagamento; Exigir nota fiscal; Desconfiar de preços muito abaixo da média, que podem indicar baixa qualidade ou adulteração do produto.

O Procon também orienta o consumidor a observar a qualidade do combustível, prestar atenção ao desempenho do veículo após o abastecimento e se informar sobre a procedência do produto. Recomenda-se evitar o abastecimento em horários de alta temperatura e acompanhar a aferição das bombas.

Em caso de reclamações ou denúncias de preços abusivos, o consumidor pode entrar em contato com o Procon pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 98551-6888.

O consumidor pode denunciar irregularidades como: Prática de preços abusivos (art. 39, X, do Código de Defesa do Consumidor); Negativa de fornecimento de nota fiscal; Falta de informação clara sobre preços e condições de pagamento; Suspeitas de adulteração de combustíveis; Divergência de volumes na bomba abastecedora.

O Procon assegura o sigilo da identidade do denunciante, conforme os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor previstos na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).