2º Feirão de Imóveis & Oportunidades traz milhares de opções em Anápolis

Evento impulsiona o mercado imobiliário local e facilita o acesso à casa própria com as novas condições do programa Minha Casa, Minha Vida

A segunda edição do Feirão de Imóveis & Oportunidades em Anápolis promete movimentar o setor da construção civil entre os dias 15 e 17 de maio, na Praça Dom Emanuel. Com mais de 2 mil imóveis novos, usados e na planta, o evento conta com a exclusividade da Caixa Econômica Federal no atendimento e financiamento dos empreendimentos vinculados ao Minha Casa, Minha Vida, além de atrações e serviços que vão além da compra do imóvel.

Com foco em atender desde a classe média até as famílias de baixa renda, o evento oferece opções que variam de imóveis populares a empreendimentos de até R$ 500 mil, com condições de financiamento facilitadas. O objetivo é impulsionar o mercado imobiliário local, reunindo construtoras, imobiliárias e incorporadoras da cidade em um só lugar.

O evento, que acontece na Praça Dom Emanuel, é organizado com o apoio de entidades como a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Associação das Imobiliárias de Anápolis (AIA), a Associação dos Construtores de Anápolis (ACAN), a Câmara Municipal, a Prefeitura de Anápolis, a Federação das Indústrias de Goiás (FIEG) e o Sindicato do Comércio Varejista da cidade.

Para Elma Silva, Superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal em Anápolis, a presença da Caixa como única instituição financeira do evento é estratégica. “A Caixa está presente para facilitar o acesso à casa própria com condições especiais para quem busca imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Teremos equipes prontas para orientar sobre as novas faixas de renda e as condições de financiamento”, destaca.

Novas regras para financiamento

O evento também será uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre as recentes atualizações no programa Minha Casa, Minha Vida. Com a criação da Faixa 4, famílias com renda mensal de até R$ 12 mil agora podem financiar imóveis de até R$ 500 mil, com juros de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 35 anos. A novidade é uma aposta do governo para atender à classe média, com recursos provenientes do FGTS, poupança e investimentos imobiliários.

Já as demais faixas foram reajustadas, permitindo condições diferenciadas para cada perfil de renda:

* Faixa 1: renda familiar de até R$ 2.850,00, com subsídio de até 95% do valor do imóvel;

* Faixa 2: renda familiar entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700, com subsídios de até R$ 55 mil e juros reduzidos;

* Faixa 3: renda familiar entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600, com financiamento facilitado e taxas reduzidas para imóveis de até R$ 350 mil.

Serviços exclusivos e atrações

Além da oportunidade de negociar imóveis com condições especiais, o Feirão contará com palestras voltadas ao setor da construção civil, praça de alimentação, parque infantil inflável, exposição de carros antigos e sorteios de brindes.

Para quem deseja sair do evento com o imóvel próprio, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. A Caixa disponibilizará profissionais para realizar simulações de crédito e aprovações imediatas durante os três dias do evento.

Serviço

2º Feirão de Imóveis & Oportunidades de Anápolis

Data: 15 a 17 de maio de 2025

Local: Praça Dom Emanuel – Bairro Jundiaí – Anápolis (GO)

Horário: 10h às 20h

Mais informações: @feiraodeimoveiseoportunidades