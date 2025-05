Cerca de 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados

Alerta é do oftalmologista Rômulo Piloni, que é especialista em retina

Na última quarta-feira (7), o Brasil celebrou o Dia do Oftalmologista. A data, mais do que uma homenagem aos profissionais da visão, acendeu um alerta sobre a necessidade urgente de se investir em prevenção como ferramenta principal contra a cegueira evitável — uma batalha silenciosa que atinge milhões de brasileiros todos os anos.

Em um mundo onde doenças oculares se tornam mais prevalentes com o envelhecimento da população e o uso excessivo de telas, especialistas reforçam que a prevenção ainda é o melhor remédio. Para o oftalmologista anapolino Dr. Rômulo Piloni, especialista em retina, a conscientização da população é o primeiro passo para proteger o que temos de mais precioso: a visão.

Cegueira evitável

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser evitados com diagnóstico e tratamento precoces. No Brasil, doenças como glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade (DMRI) figuram entre as principais causas de perda visual irreversível — muitas vezes diagnosticadas quando já causaram danos significativos. “Grande parte da população acredita que um problema de visão esteja longe da sua realidade e só procura o oftalmologista quando os olhos começam a falhar. Infelizmente, isso pode ser tarde demais para muitas doenças”, alerta Dr. Rômulo Piloni, que atua em Anápolis e é referência no tratamento de patologias da retina.

Segundo ele, equipamentos de imagem de alta resolução, inteligência artificial para triagem de doenças e tratamentos menos invasivos têm revolucionado o atendimento. No entanto, esses avanços não são eficazes se não houver uma cultura de prevenção. “A tecnologia está ao nosso lado, mas não adianta termos recursos de ponta se as pessoas não fazem o básico, que é o exame de vista anual. Um simples check-up pode identificar problemas silenciosos que, se tratados precocemente, evitam a cegueira”, destaca o médico.

Campanhas

O mês de abril foi marcado por campanhas de conscientização, como o Abril Marrom, voltadas para a prevenção da cegueira. A iniciativa tem como objetivo educar a população sobre a importância dos exames oftalmológicos periódicos e sobre os riscos de doenças oculares silenciosas. Em sua edição mais recente, o Abril Marrom enfatizou que a prevenção é acessível e eficaz. “Não se trata apenas de cuidar dos olhos quando há sintomas. Muitas doenças oculares não causam dor ou incômodo no início. Daí a importância de consultar o oftalmologista regularmente, mesmo sem queixas visuais”, reforça Dr. Piloni.

Crianças e idosos

Embora a cegueira atinja principalmente idosos, problemas de visão também têm impactado o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O uso excessivo de telas, sobretudo após a pandemia, tem aumentado os casos de miopia em idade precoce.

“A prevenção começa na infância. É fundamental que os pais levem os filhos ao oftalmologista já nos primeiros anos de vida. Muitas dificuldades escolares estão relacionadas a problemas de visão não diagnosticados”, pontua o especialista.

Para além da data comemorativa, o Dia do Oftalmologista traz à tona uma reflexão necessária: estamos cuidando bem da nossa visão? A resposta, segundo os especialistas, passa por informação, acesso e responsabilidade. “Não é exagero dizer que um simples exame pode salvar a visão de uma vida inteira. O maior desafio da oftalmologia moderna não é apenas tratar, mas convencer as pessoas de que cuidar da visão é tão importante quanto cuidar do coração ou da alimentação”, finaliza Dr. Rômulo Piloni.