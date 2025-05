Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV

Foto: AP/Riccardo De Luca

Leão XIV, assim será chamado a partir de agora Robert Francis Prevost Martínez.

Robert Francis Prevost Martínez O.S.A. (Chicago, 14 de setembro de 1955) é o atual papa.[1]

Trabalhou no Peru de 1985 a 1986 e de 1988 a 1998 como pároco, funcionário diocesano, professor de seminário e administrador. Passou os anos de 1987 a 1988 e de 1998 a 2001 nos Estados Unidos, radicado em Chicago e trabalhou na ordem agostiniana.

O Papa Francisco nomeou-o cardeal em 30 de setembro de 2023.

Biografia

Juventude

Robert Francis Prevost nasceu em Chicago em 14 de setembro de 1955. Concluiu seus estudos secundários no seminário menor da Ordem de Santo Agostinho em 1973. Prevost obteve o título de Bacharel em Matemática na Universidade Villanova em 1977.[2] Ele se juntou aos agostinianos em 1º de setembro de 1977, fez seus primeiros votos em 2 de setembro de 1978,[3] e fez seus votos solenes em 29 de agosto de 1981. [carece de fontes] No ano seguinte, ele obteve o título de Mestre em Divindade pela Catholic União Teológica em Chicago.[4]

Sacerdócio

Prevost foi ordenado sacerdote da Ordem de Santo Agostinho em Roma em 19 de junho de 1982. Obteve a licenciatura e o doutorado em direito canônico pelo Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino em Roma em 1984 e 1987, respectivamente.[2][5]

Prevost ingressou na missão agostiniana no Peru em 1985 e serviu como chanceler da Prélatura Territorial de Chulucanas de 1985 a 1986.[3] Ele passou o ano de 1987 a 1988 nos Estados Unidos como pároco vocacional e diretor de missões da Província Agostiniana. de Chicago. Retornou então ao Peru, passando os dez anos seguintes à frente do seminário agostiniano de Trujillo e ensinando direito canônico no seminário diocesano, onde também foi prefeito de estudos. Foi juiz do tribunal eclesiástico regional e membro do Colégio de Consultores de Trujillo. Ele também liderou uma congregação na periferia da cidade.[6]

Liderança agostiniana

Em 1998, Prevost foi eleito provincial da Província Agostiniana de Chicago e retornou aos Estados Unidos para assumir esse cargo em 8 de março de 1999.[3]

A partir de 2000, Prevost permitiu que o padre James Ray, um padre então acusado de abusar de menores cujo ministério estava restrito desde 1991, residisse no Mosteiro St. John Stone dos Agostinianos em Chicago, apesar de sua proximidade com uma escola primária católica. Ray recebeu um monitor enquanto estava na residência e a escola não foi notificada. Ele foi transferido para uma residência diferente em 2002, quando autoridades da Igreja adotaram regras mais rígidas para padres acusados ​​de abuso de menores.[7][8][a]

Em 2001, Prevost foi eleito para um mandato de seis anos como prior geral dos agostinianos. Foi eleito para um segundo mandato de seis anos em 2007. De 2013 a 2014, Prevost foi diretor de formação no Convento de Santo Agostinho em Chicago, além de primeiro conselheiro e vigário provincial da Província Nossa Mãe do Bom Conselho , que abrange o meio-oeste dos Estados Unidos.[6]

Bispo de Chiclayo

Em 3 de novembro de 2014, o Papa Francisco nomeou Prevost administrador apostólico da Diocese de Chiclayo e bispo titular de Sufar .[6] Recebeu a consagração episcopal em 12 de dezembro de 2014[9] Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo.[2]

Em 13 de julho de 2019, Prevost foi nomeado membro da Congregação para o Clero.[10] Em 15 de abril de 2020 foi nomeado administrador apostólico de Callao , no Peru.[11] Em 21 de novembro de 2020, o Papa Francisco nomeou-o membro da Congregação para os Bispos.[12]

Na Conferência Episcopal do Peru, Prevost serviu no conselho permanente para o mandato de 2018 a 2020.[13] Foi eleito em 2019 presidente da Comissão de Educação e Cultura. Ele também foi membro da liderança da Caritas Peru. Prevost teve uma audiência privada com o Papa Francisco em 1º de março de 2021,[14] alimentando especulações sobre uma nova missão em Chicago ou Roma.[15]

Dicastério para os Bispos

Em 30 de janeiro de 2023, o Papa Francisco nomeou-o prefeito do Dicastério para os Bispos, a partir de 12 de abril, com o título de Arcebispo-Bispo Emérito de Chiclayo.[16]

Em 9 de julho de 2023, o Papa Francisco anunciou durante o Angelus que o criaria cardeal no Consistório de 30 de setembro de 2023.[17] Recebeu o barrete vermelho e a diaconia de Santa Monica degli Agostiniani.[18]

Em 6 de fevereiro de 2025, passou para a ordem dos cardeais-bispos, recebendo a sé suburbicária de Albano.[19]

