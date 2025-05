Filmes gratuitos serão exibidos na Feira do Ipiranga neste sábado (10)

Projeto é realizado pela Prefeitura de Anápolis e foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O projeto é realizado pela Prefeitura de Anápolis e foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura.

O evento contará com a exibição dos filmes “Pensão Alimentícia”, dirigido por Silvana Beline; “Bola da Vez”, dirigido por Elder Patrick; e “Ritual Sagrado Kuarup”, dirigido por Rosa Berardo. As produções fazem parte do projeto Cine Roxy Itinerante, que busca levar a experiência do cinema a diferentes comunidades.

Com entrada gratuita, a ação será realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e a Diretoria de Turismo, e busca oferecer um momento de lazer para as famílias anapolinas. Além das exibições cinematográficas, a população poderá visitar barracas com produtos artesanais de diferentes segmentos presentes na feira.

De acordo com a Diretoria de Turismo, o evento integra uma programação que prevê a ampliação das atividades culturais na cidade, com o objetivo de incentivar o turismo interno e externo em Anápolis.