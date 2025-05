Projeto Cultura nos Bairros terá apresentação musical, poesia e feira de criatividade no Feirão do Bairro Lourdes na próxima terça (13)

Edições do projeto acontecerão mensalmente, com uma programação diversificada e aberta ao público (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O evento contará com apresentação musical de Valdelena Januário. A cantora, que nasceu no interior de Goiás, se apresentará em Anápolis como parte da agenda de valorização da música regional e da cultura popular.

Na ocasião, também haverá apresentação de poesia, toque de berrante, brinquedos para crianças e uma feira de criatividade local. A participação no evento é gratuita.

As edições do projeto acontecerão mensalmente, com uma programação diversificada e aberta ao público.