Santo Antônio do Descoberto recebe mais um Goiás Social

Daniel Vilela e Gracinha Caiado abrem o Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto: caravana do programa chega ao município pela terceira vez (Foto: Adalberto Ruchelle)

O governador em exercício Daniel Vilela e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, deram início a mais uma edição do Goiás Social nesta segunda-feira (12/5), desta vez em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Os dois entregaram benefícios a famílias em situação de vulnerabilidade social e receberam títulos de cidadania.

A estrutura montada no campo de futebol conhecido como Cascalhão Toca do Mota, na região central do município, segue de portas abertas até quarta-feira (14/5), com oferta de serviços gratuitos à população.

Esta é a terceira vez do Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto. Para o governador em exercício, o retorno da caravana itinerante do programa é um reconhecimento à importância da cidade e de seu povo.

“A presença do Goiás Social é fundamental para ampliar o acesso das pessoas mais vulneráveis aos serviços públicos e aos nossos programas sociais”, afirmou Daniel Vilela. Ele também lembrou que seu pai, o ex-governador Maguito Vilela, construiu a primeira feira coberta do município. “Ano que vem vamos inaugurar o Mercadão Goiano, que é uma evolução muito maior”, antecipou.

Coordenadora do Goiás Social e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a primeira-dama Gracinha Caiado recordou o sentimento de desânimo que havia entre a população local em gestões anteriores.

“As pessoas estavam descrentes de que algum governo fosse trabalhar por esse povo tão sofrido e tão esquecido. Lembro que muitos de vocês não se sentiam nem de Goiás e nem de Brasília. Ter acesso a saúde e educação era difícil”, relatou. A percepção, no entanto, mudou. “Não existe mais isso. O cidadão de Santo Antônio do Descoberto é cidadão goiano, é responsabilidade do governador Ronaldo Caiado e depois do Daniel Vilela”, ressaltou.

Serviços

Durante o evento, foram distribuídos mais de 900 cartões dos programas Mães de Goiás, Dignidade e Goiás Por Elas. “Hoje será um dia de grandes entregas aqui no nosso Goiás Social. A secretaria está vindo com muitos serviços e cartões, quase cinco mil”, comemorou o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos.

Além dos cartões, foram entregues benefícios dos programas Aprendiz do Futuro, Carteira do Autista, Passe Livre da Pessoa com Deficiência, Passaporte da Pessoa Idosa, Dignidade Menstrual, Protocolo Todos Por Elas e Corte de Cabelo. Quem foi ao Goiás Social também teve acesso a cursos de qualificação profissional e encaminhamento para o programa Mais Empregos. É possível ainda emitir documentos e realizar exames de saúde.

A prefeita de Santo Antônio do Descoberto, Jéssica do Premium, celebrou a parceria com o Governo de Goiás, ressaltando que o município recebe o Goiás Social pelo terceiro ano consecutivo. “Antes de vocês, sabe quando Santo Antônio tinha visto isso? Nunca. Nunca a população do Entorno foi tão bem assistida, nunca foi lembrada. Não tinha esse tipo de ação, não só aqui em Santo Antônio, mas em toda a nossa região”, citou ela.

Jéssica se disse feliz por presenciar um evento em que as mulheres são tão bem cuidadas, elogiando a sensibilidade de Gracinha, cuja atenção e dedicação transparecem em todas as ações. “Tudo foi muito bem escolhido por ela. Tem a cara e o sentimento de Dona Gracinha em todos os lugares”, elogiou.

Autônoma e mãe de um filho, Fernanda Cristina Gomes Silva recebeu o cartão do Mães de Goiás e destacou a importância do programa. “Ainda mais para a gente que tem uma criança pequena em casa, que não pode colocar em creche, que não tem condições de trabalhar fora para cuidar, isso ajuda bastante”, relatou.