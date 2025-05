Prefeitura de Anápolis convoca mais 109 cuidadores

Cuidadores convocados devem se apresentar a partir desta segunda (12) até o dia 27 deste mês (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os convocados devem se apresentar a partir desta segunda (12) até o dia 27 deste mês, das 08h às 11h e das 14h às 17h, com os documentos pessoais, na Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo Adhemar Santillo.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, em abril, 350 candidatos já haviam sido convocados. Este novo chamamento visa reforçar o quadro de profissionais da educação. A chegada dos novos cuidadores representa um avanço nas ações de melhoria da educação local e garante suporte às crianças que necessitam de acompanhamento durante as aulas.

Saiba mais sobre a documentação necessária

Ao se apresentarem, os candidatos devem estar com documentos pessoais, como fotocópia autenticada do RG, CPF, Certidão de Nascimento, Casamento ou Averbação de Divórcio. Se casado(a), fotocópia autenticada do CPF do cônjuge.

A fotocópia autenticada também deve ser apresentada do título de eleitor, Certificado de Reservista, Dispensa de Incorporação ou Certidão expedida pelo órgão militar competente (para o sexo masculino); comprovante de endereço atual, com CEP da rua; fotocópia autenticada do RG e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos.

Entre os documentos apresentados, são necessárias também fotocópias da Inscrição PIS/PASEP, fotocópia autenticada do Diploma de conclusão do ensino médio, bem como das demais habilitações; conta salário da Caixa Econômica Federal; assim como comprovantes, declarações e certidões definidas no Diário Oficial do Município (DOM).