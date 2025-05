Saúde promove mais uma etapa do Projeto Visão Nota 10

O Projeto Visão Nota 10 faz parte do Programa Saúde na Escola e tem como meta alcançar cerca de 33.500 alunos da Rede Municipal de Anápolis com idade acima de quatro anos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os dias 17 e 18 deste mês, nesta primeira etapa, cerca de 160 crianças, vão participar das consultas. A previsão é que o projeto alcance mais crianças ao longo do ano.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a medida busca garantir a qualidade da visão das crianças. Caso seja identificada a necessidade de avaliação especializada, as crianças serão encaminhadas para a Unidade Especializada em Oftalmologia de Anápolis, e posteriormente receberão, gratuitamente, óculos de grau, quando indicado por laudo médico.

Saiba mais sobre o projeto

O Projeto Visão Nota 10 foi iniciado oficialmente no dia 10 de abril, no CMEI José Epaminondas Roriz, no bairro Vila Fabril. A ação faz parte do Programa Saúde na Escola e tem como meta alcançar cerca de 33.500 alunos da Rede Municipal de Anápolis com idade acima de quatro anos.

Os exames de acuidade visual serão realizados nas próprias unidades escolares por enfermeiras das Unidades Básicas de Saúde (UBS), previamente capacitadas para o atendimento.