Goiás bate recorde na safra 2024/25 de cana-de-açúcar

Goiás se manteve como o 3º maior produtor de cana do Brasil, com um crescimento de 2,6% em relação ao ciclo anterior (Foto: Embrapa)

A cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Goiás que alcançou um novo recorde na safra 2024/25, com uma produção estimada em 78,5 milhões de toneladas, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O resultado é destaque na 68ª edição do Agro em Dados, boletim técnico que reúne informações estratégicas sobre o agronegócio goiano divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Com esse resultado, Goiás se manteve como o terceiro maior produtor de cana do Brasil, com um crescimento de 2,6% em relação ao ciclo anterior. O avanço foi impulsionado pelo aumento da área colhida, que atingiu 969,7 mil hectares e pela produtividade, estimada em 81,0 toneladas por hectare.

A produção industrial também reflete esse desempenho, com a estimativa de 2,9 milhões de toneladas de açúcar e 4,8 bilhões de litros de etanol, com crescimentos de 8,8% e 2,8%, respectivamente.

Além das informações da cultura de destaque, a publicação traz ainda dados atualizados sobre as principais cadeias da agropecuária goiana, com análises de mercado, exportações e indicadores econômicos.

“O Agro em Dados é elaborado pela Gerência de Inteligência de Mercado da Seapa, com base em dados das principais instituições oficiais e tem como principal objetivo oferecer informações de qualidade ou para produtores, gestores públicos, técnicos, investidores e demais interessados no desenvolvimento do agro em Goiás”, destaca o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.

A 68ª edição completa está disponível no site da Secretaria: https://goias.gov.br/agricultura/boletins-de-safra/.