Quarta Cultural recebe show de Thiago Assunção com repertório autoral nesta quarta (05)

Evento reúne música, artesanato e gastronomia no Teatro Municipal, com entrada gratuita (Foto: Divulgação / Redes Sociais)

Natural do interior de Goiás, conhecido artisticamente como Tatu, o artista desenvolve seu trabalho na música popular brasileira com forte influência do samba. O espetáculo reúne canções autorais do EP Rapa do Tacho e músicas que marcaram sua trajetória artística, em um repertório que valoriza a tradição, a memória e a criação contemporânea.

Além da apresentação musical, o público poderá prestigiar a tradicional Feira Cultural, com exposição e comercialização de artesanato produzido por artistas locais, e a Praça Gastronômica, que contará com opções de alimentação para os visitantes.