Quarta Cultural recebe show de Thiago Assunção com repertório autoral nesta quarta (05)

5 de agosto de 2026
tatu cantor

Evento reúne música, artesanato e gastronomia no Teatro Municipal, com entrada gratuita (Foto: Divulgação / Redes Sociais)

Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realiza nesta quarta-feira (5), às 19h30, no Teatro Municipal de Anápolis, a primeira edição de agosto da Quarta Cultural. Após duas semanas de recesso, o projeto retorna com apresentação gratuita do músico e compositor Thiago Assunção, que apresenta o espetáculo “Tatu Canta – EP Rapa do Tacho”.

Natural do interior de Goiás, conhecido artisticamente como Tatu, o artista desenvolve seu trabalho na música popular brasileira com forte influência do samba. O espetáculo reúne canções autorais do EP Rapa do Tacho e músicas que marcaram sua trajetória artística, em um repertório que valoriza a tradição, a memória e a criação contemporânea.

Além da apresentação musical, o público poderá prestigiar a tradicional Feira Cultural, com exposição e comercialização de artesanato produzido por artistas locais, e a Praça Gastronômica, que contará com opções de alimentação para os visitantes.

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