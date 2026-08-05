Vereadores que acionaram o MP e vice-prefeito visitam a Maternidade Dr. Adalberto após suspensão dos atendimentos

A agenda será realizada nesta quarta-feira (5), às 14h. Rimet Jules e Domingos Paula já haviam levado o caso ao Ministério Público de Goiás e agora vão fiscalizar de perto a crise que interrompeu os atendimentos na unidade

Os vereadores Rimet Jules (PT), Domingos Paula (PDT), Capitã Elizete (PRD) e Alex Martins (PP), ao lado do vice-prefeito Walter Vosgrau (PSDB), realizam nesta quarta-feira (5), às 8h, uma visita institucional à Maternidade Dr. Adalberto Pereira, em Anápolis.

A agenda dá continuidade ao trabalho de fiscalização iniciado ainda em junho, quando Rimet Jules e Domingos Paula acionaram o Ministério Público de Goiás para apurar a situação da unidade, especificamente no dia 16 daquele mês.

A visita ocorre após a suspensão dos atendimentos obstétricos da maternidade, que passou a manter apenas os casos de urgência e emergência. A situação preocupa milhares de gestantes de Anápolis e de municípios da região que dependem da instituição, referência em atendimento materno-infantil.

O acompanhamento do caso pelos vereadores começou antes do agravamento da crise. Em junho, Rimet Jules e Domingos Paula apresentaram documentos ao Ministério Público solicitando a apuração da situação da maternidade, especialmente em relação às emendas impositivas destinadas à instituição. Em despacho, a 9ª Promotoria de Justiça reconheceu a documentação apresentada pelos parlamentares, determinou o agendamento de reunião com representantes da maternidade e autorizou o fornecimento da íntegra dos autos aos vereadores, dando prosseguimento ao procedimento.

Agora, diante da suspensão dos atendimentos, os vereadores e o vice-prefeito vão ouvir a direção da maternidade, verificar de perto as condições de funcionamento da unidade, compreender as causas da interrupção dos serviços e buscar esclarecimentos sobre as medidas necessárias para restabelecer plenamente a assistência às gestantes.

O caso também passou a ser comunicado formalmente pela Secretaria Municipal de Saúde ao Ministério Público. Entretanto, a atuação do mandato teve início anteriormente, com a representação protocolada pelos vereadores, que motivou a abertura e o andamento do procedimento na 9ª Promotoria de Justiça.

Para o vereador Rimet Jules, a situação exige transparência e providências urgentes. “Estamos falando de um serviço essencial para Anápolis e toda a região. Nosso dever é fiscalizar, ouvir todos os envolvidos, compreender o que levou a essa situação e cobrar soluções para que mães e bebês não sejam prejudicados. A população precisa de respostas e da retomada plena dos atendimentos”.