Anápolis retorna às aulas na quarta (05) com mais 915 vagas nos Cmeis, além de obras e reforço na rede municipal de ensino

Ampliação da rede, novas unidades e reforço de profissionais marcam o retorno das atividades escolares (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Neste início de semestre, a Prefeitura amplia a oferta de vagas na rede municipal de ensino, resultado da expansão de unidades e da reorganização da capacidade de atendimento em diferentes regiões da cidade. Ao todo, foram abertas 539 novas vagas, sendo 168 na extensão do CMEI José Cupertino de Paula, 68 no CMEI Professora Leonor Marques, no Residencial Jardim Itália, 84 no CMEI Cristiane Alves de Almeida, no Vivian Parque, 48 vagas no Cmei Rainha da Paz (Vivian Parque e Paraíso) e 52 Cmei Jandira Bretas, na Vila João Luiz, e 45 no CMEI Air Borges. A ampliação foi acompanhada pela contratação de profissionais da educação, garantindo o funcionamento das novas turmas.

Além disso, existem outras 376 vagas de educação infantil remanescentes, distribuídas em diversas regiões do município – sendo a maior parte próprias para o Infantil V. Tudo isso, graças a reorganização da rede, instalação de salas modulares e a lotação de novos professores, auxiliares de educação e cuidadores. No Ensino Fundamental, o número de vagas remanescentes salta para 2.714.

O prefeito Márcio Corrêa destaca que os avanços na rede municipal de ensino são resultado dos investimentos realizados em infraestrutura e inovação. “Estamos ampliando o acesso à educação e oferecendo melhores condições de ensino para nossos estudantes da rede municipal. Esse é nosso compromisso, assegurar mais oportunidades e uma educação cada vez melhor”, pontua.

Entre as ações em andamento, está a construção da Escola Municipal de Tempo Integral Flor do Cerrado, no Portal do Cerrado. A nova unidade terá capacidade para atender até 455 estudantes. O projeto prevê 13 salas de aula, biblioteca, salas multiuso, sala de recursos, refeitório e quadra poliesportiva.

Também avança a reconstrução da Escola Municipal Rodolf Mikel Ghannam, no Bairro Paraíso. A obra quando concluída permitirá o atendimento de até 780 estudantes em uma estrutura com 12 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, pátio coberto, estacionamento e demais espaços voltados às atividades pedagógicas.

Outro importante investimento é a construção da Escola Municipal de Tempo Integral Divino Carvalheiro Leite, no Setor Industrial Munir Calixto. A unidade terá capacidade para atender até 490 estudantes e integra o conjunto de obras voltadas à ampliação da rede municipal de ensino.

A educação infantil também segue em expansão com a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Primavera 2ª Etapa. A futura unidade contará com oito salas de aula, sala multiuso, playground, pátio coberto, refeitório e estrutura completa para atender crianças do Infantil I ao Infantil V.

Outro destaque do início do semestre é a Casa do Futuro, Centro de Inovação e Robótica inaugurado recentemente em parceria com o Governo de Goiás. O espaço passa a integrar as atividades da rede municipal oferecendo formação em robótica, programação, inteligência artificial, impressão 3D e realidade virtual, ampliando o acesso dos estudantes a tecnologias educacionais e preparando crianças e adolescentes para as profissões do futuro.