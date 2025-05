Bandas goianas agitam Martim Cererê em mais um Cidade Rock

Rollin’ Chamas, principal atração da noite, lança novo EP, 2025 (Foto: Natália Michalzuk)

O Centro Cultural Martim Cererê recebe, neste sábado (17/05), a partir das 19 horas, a 3ª edição do Cidade Rock 2025, projeto da Monstro Discos que promove shows mensais visando a resistência do rock goiano.

O evento reunirá as bandas Rollin’ Chamas, Desastre, Blowdrivers, Blue Stalk e Despenca, em uma noite de celebração à música autoral produzida na cidade. A entrada é gratuita (mediante a doação de 1kg de alimento) até às 20 horas. Após esse horário, os ingressos custarão R$ 30.

A Rollin’ Chamas, principal atração da noite, leva duas novidades ao palco: o lançamento do novo EP, 2025, já disponível nas plataformas digitais, e a edição em vinil do primeiro disco da banda. O novo EP traz três faixas inéditas e mantém temas como traição, desilusões e sonhos mirabolantes.

Já o som está ainda mais encorpado, produzido no lendário RockLab, em Anápolis, com assinatura de Gustavo Vazquez, produtor que já trabalhou com nomes de peso, como Macaco Bong, Black Drawing Chalks, Mechanics e Violins.

Além dos shows, o festival terá discotecagens dos DJs Pablo Kossa e Elis Otoni, food trucks com o melhor da gastronomia de rua, uma feira pop mística, cerveja gelada, drinks e serviço de bar completo.

Em mais uma edição, o Cidade Rock reafirma seu compromisso com o reconhecimento da música independente local e o acesso democrático à cultura. Uma noite para valorizar a cena local e curtir boa música em um dos espaços mais icônicos de Goiânia.

A banda goiana Blowdrivers é conhecida por seu rock autoral que mistura rock clássico dos anos 70, funk rock dos anos 90, grunge e pós-punk (Foto: Cássio Silva)

Programação

19h – Despenca

20h – Blue Stalk

21h – Blowdrivers

22h – Desastre

23h – Rollin’ Chamas

Discotecagem: Pablo Kossa + Elis Otoni

Serviço

3º Cidade Rock 2025

Shows: Rollin Chamas, Desastre, Blowdrivers, Blue Stalk e Despenca

Data: Sábado (17/05), a partir das 19h

Local: Centro Cultural Martim Cererê (Travessa Bezerra de Menezes, Setor Sul)

Classificação: 18+. Menores somente acompanhado de pai e/ou mãe e com documentação.

Ingressos: Entrada gratuita até às 20h (com doação de 1 kg de alimento). Após esse horário, R$30 (meia-entrada válida com doação de 1 kg de alimento).