Parcela de maio do IPVA 2025 vence nesta quinta-feira

Data vale para todos os finais de placa (Foto: Denis Marlon)

A quinta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025, em Goiás, vence nesta quinta-feira (15/05). Conforme o calendário da Secretaria da Economia, a data vale para todos os finais de placa.

O boleto ou documento único de arrecadação deve ser emitido pelo próprio contribuinte no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso, em “Consultar veículo – IPVA, Multas e CRLV” (https://www.go.gov.br/servicos/servico/consultar-veiculo–ipva-multas-e-crlv).

O serviço também pode ser acessado no site do Detran Goiás (https://goias.gov.br/detran/), no aplicativo Detran GO ON ou nas unidades do Vapt Vupt. As parcelas vencem no dia 15 de cada mês ou no dia útil seguinte, quando a data cai em final de semana ou feriado.

Pagamento à vista

Os proprietários de veículos que optarem pelo pagamento em cota única também podem emitir o boleto no Portal Expresso. A data limite para quitar o valor total do IPVA e o licenciamento anual será no dia 15 de setembro, para final de placa 1 e 2, ou 15 de outubro, nos casos restantes.