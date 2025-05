Com articulação da Prefeitura de Anápolis, Governo de Goiás anuncia retomada da obra do anel viário e investimentos no aeroporto de cargas

Com a retomada de obras esperadas há anos e novos investimentos estruturantes em andamento, Anápolis volta a ocupar posição de destaque na agenda de desenvolvimento do estado de Goiás (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

“Essa obra ficou esquecida por muito tempo. Mas, com diálogo e união de esforços, estamos colocando Anápolis de volta no caminho do desenvolvimento”, afirmou o prefeito Márcio Corrêa. A intervenção contará com investimento superior a R$ 31 milhões.

A nova etapa será executada a partir de 28 de maio. Serão quase 8 quilômetros de via interligando a GO-330 às avenidas Presidente Vargas, Loide Belo Horizonte, Rua 11 e Alameda Adilson Santos. A obra vai melhorar a mobilidade urbana, facilitar o acesso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e beneficiar diretamente bairros como Munir Calixto, Jardim Esperança, Daiana e Cidade Industrial.

Além do anel viário, o evento trouxe outra notícia importante: a Goinfra apresentou o anteprojeto para correção dos passivos ambientais que impedem a conclusão do Aeroporto de Cargas de Anápolis. As obras iniciadas em 2014, sem sistema de drenagem, provocaram o assoreamento de nascentes nas áreas de preservação permanente do Córrego Barreiro e do Descampado. Com a recuperação ambiental liderada pela Goinfra, a Infraero poderá, em seguida, retomar e concluir a implantação do aeroporto.

“Vamos corrigir os erros do passado para entregar uma obra estruturada, segura e funcional para a população”, destacou o governador em exercício Daniel Vilela.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, também anunciou novos investimentos em infraestrutura urbana e rural. Por meio do programa Eixo Municípios, R$ 10 milhões serão aplicados na recuperação de ruas e avenidas da cidade. Além disso, seis travessias em estradas vicinais, entre pontes e bueiros, serão revitalizadas para melhorar o escoamento da produção e o acesso de comunidades rurais.

Presente na solenidade, o deputado Amilton Filho ressaltou que o anel viário “é muito mais que uma rota alternativa, é um novo eixo de mobilidade para a cidade inteira”.

