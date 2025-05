Confira são as orientações para atletas que vão participar do Circuito Anapolino de Corrida de Rua no domingo (18)

Novidade será a largada em ondas. Os atletas serão posicionados de acordo com o número de peito (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Uma novidade será a largada em ondas. Os atletas serão posicionados de acordo com o número de peito: a linha de frente será ocupada pela elite (número de peito amarelo), seguida pelos atletas intermediários (número de peito azul) e, ao fundo, pelos atletas de base, conhecidos como iniciantes (número de peito verde).

As medalhas serão entregues somente aos atletas que estiverem com o número de peito. O controle daqueles que não estiverem no pelotão correspondente será feito por árbitros, que poderão invalidar a participação em caso de infração às regras.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, uma equipe preparada participará da organização para atender todos os atletas, desde o posicionamento para a largada até a chegada, com a entrega da medalha.

A pasta reforça ainda a importância de atitudes conscientes por parte dos atletas, que podem fazer toda a diferença durante o percurso. Um dos cuidados é o descarte adequado dos copos de água, que não devem ser jogados em bueiros, no chão ou no meio do caminho.

Os participantes que desejarem, podem registrar o momento com uma selfie, desde que não atrapalhe outros corredores durante a prova.

Ao final do percurso, serão disponibilizadas frutas e água para os atletas. A orientação é que cada um retire apenas uma porção individual, garantindo que todos tenham acesso aos itens oferecidos.

Confira o cronograma de retirada dos kits

A retirada do número de peito e dos kits sorteados poderá ser feita no Ginásio Internacional Newton de Faria, nesta quinta-feira (15), das 9h às 17h, pelas equipes participantes.

Na sexta-feira (16), a entrega dos kits estará disponível para os atletas avulsos e para as equipes, das 9h às 17h. O sábado será destinado exclusivamente à entrega de kits para os participantes avulsos.

Para retirar o material de prova, os atletas devem doar 2 kg (dois quilos) de alimento não perecível, exceto fubá, sal, farinha e seus derivados.