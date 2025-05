Setor de serviços apresenta crescimento recorde em Goiás

Atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio foram as que mais contribuíram para alta em março, com crescimento de 13,7% (Fotos: Secom-GO)

O volume do setor de serviços em Goiás cresceu 3,1% em março de 2025, na série com ajuste sazonal, registrando a terceira maior alta do país e a melhor variação para o mês, desde o início da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), iniciada em 2011.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o aumento foi ainda mais expressivo (7,7%), o maior em 19 meses. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14/05) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“O desempenho histórico do setor de serviços em março é reflexo direto das políticas públicas adotadas em Goiás, com foco no fortalecimento da infraestrutura, atração de investimentos e estímulo à atividade empresarial”. “Esses resultados mostram que estamos no caminho certo ao investir no setor que mais gera empregos em todas as regiões do estado”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho. Volume de serviços em Goiás cresceu 3,1% em março deste ano, na série com ajuste sazonal, e registra 3ª maior alta do país e a melhor variação para o mês, desde o início da série histórica iniciada em 2011 (Fotos: Secom-GO)

A atividade de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que tem o maior peso entre os grupos pesquisados, foi também a que mais contribuiu para a alta em relação a março de 2024.

O segmento cresceu 13,7% na comparação anual, desempenho que não era superado desde agosto de 2023 (17,5%). O grupo inclui os transportes rodoviário de cargas e de passageiros, aquaviário e aéreo, além de serviços de armazenagem, correios e outras atividades de apoio logístico.

O IBGE também destacou os avanços dos grupos de serviços prestados às famílias (10,4%), com atividades como alojamento e alimentação, e de outros serviços (5,3%) que abrangem gestão de resíduos e de esgoto, atividades imobiliárias, auxiliares dos serviços financeiros e de apoio à agricultura, pecuária e produção florestal. O grupo de serviços de informação e comunicação apresentou crescimento de 0,4%.

No recorte das atividades turísticas, Goiás registrou alta de 2,9% em março, o nono maior crescimento do país, na série com ajuste sazonal. Em relação a março de 2024, o avanço foi de 6,9%. Os acumulados do ano e dos últimos 12 meses também permaneceram positivos, com variações de 5,8% e 5,5%, respectivamente.

