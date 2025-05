2º Feirão de Imóveis & Oportunidades vai até sábado

Teve início ontem, dia 15 de maio, a segunda edição do Feirão de Imóveis & Oportunidades em Anápolis. A abertura oficial ocorreu às 18h, na Praça Dom Emanuel, reunindo autoridades locais, representantes do setor imobiliário e lideranças da construção civil. O evento segue até sábado, 17 de maio, das 10h às 20h, com entrada gratuita.

Com mais de 2 mil imóveis disponíveis entre novos, usados e na planta, o Feirão visa movimentar o mercado imobiliário local, facilitando o acesso à casa própria por meio das novas condições do programa Minha Casa, Minha Vida. A Caixa Econômica Federal é a instituição financeira exclusiva do evento, oferecendo condições diferenciadas de financiamento para os imóveis vinculados ao programa.

Para Elma Silva, Superintendente de Habitação da Caixa em Anápolis, a presença da Caixa é fundamental para democratizar o acesso ao crédito habitacional. “Estamos presentes para orientar as famílias interessadas em adquirir um imóvel, com foco nas novas faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente a Faixa 4, voltada para a classe média”, ressalta.

Novas Regras de Financiamento Habitacional

Durante o evento, os visitantes poderão esclarecer dúvidas sobre as recentes atualizações do programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, famílias com renda de até R$ 12 mil mensais podem financiar imóveis de até R$ 500 mil, com juros anuais de 10% e prazos de pagamento de até 35 anos.

As demais faixas de renda também foram ajustadas, oferecendo condições especiais:

Faixa 1: Renda familiar até R$ 2.850,00 – Subsídio de até 95% do valor do imóvel.

Faixa 2: Renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700 – Subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos.

Faixa 3: Renda entre R$ 4.700,01 e R$ 8.600 – Financiamento facilitado e taxas diferenciadas para imóveis de até R$ 350 mil.

Serviços e Atrações

Além de oportunidades de financiamento habitacional, o Feirão oferece um ambiente completo para toda a família, com praça de alimentação, parque infantil inflável, exposição de carros antigos e sorteios de brindes. Os visitantes que desejarem realizar simulações de crédito ou iniciar processos de financiamento devem comparecer ao local com documento de identidade, CPF e comprovante de renda.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), Associação das Imobiliárias de Anápolis (AIA), Associação dos Construtores de Anápolis (ACAN), Prefeitura de Anápolis, Câmara Municipal, Federação das Indústrias de Goiás (FIEG) e outras entidades.

Serviço:

2º Feirão de Imóveis & Oportunidades de Anápolis

Data: 15 a 17 de maio de 2025

Local: Praça Dom Emanuel, Bairro Jundiaí, Anápolis (GO)

Horário: 10h às 20h

Mais informações: @feiraodeimoveiseoportunidades