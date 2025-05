17º Baile da Amizade da APAE promete noite vibrante em Anápolis

Evento beneficente une solidariedade, música e gastronomia para apoiar mais de 400 alunos da instituição

No dia 6 de junho, a partir das 21h, o Stillus Hall, em Anápolis, será palco do 17º Baile da Amizade da APAE. Com o tema “NEON”, a noite promete brilho, música e solidariedade, reunindo a comunidade em prol de uma causa nobre. “Estamos preparando uma grande festa, que vai surpreender”, afirmou o presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário.

Desde sua primeira edição, o Baile da Amizade tornou-se uma tradição em Anápolis. Parte da organização está sendo feita pela diretora da Escola Maria Montessori, Renata Holanda, que ressalta o caráter filantrópico do baile. “O evento visa arrecadar fundos para a manutenção da escola e o atendimento de mais de 400 alunos com deficiência intelectual e múltipla”, relata ela. Além disso, parte da renda será destinada ao espetáculo de final de ano, “Pinóquio”, que acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro no Teatro Municipal de Anápolis, com participação dos alunos da escola.

Programação venda de ingressos

A edição deste ano traz como atração principal a Banda Young, de Goiânia, conhecida por suas performances energéticas e repertório diversificado. O tema “NEON” convida os participantes a se vestirem com cores vibrantes e acessórios fluorescentes, prometendo uma atmosfera animada e visualmente impactante.

Os ingressos individuais estão disponíveis por R$ 160,00, incluindo jantar gourmet, mesas de frios e sobremesas (bebidas à parte). Também há opções de mesas para grupos: mesas com 6 cadeiras por R$ 900,00 (R$ 150,00 por pessoa), podendo ser estendidas para até 8 cadeiras. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo telefone (62) 99178-9142.

Solidariedade que transforma

Para o Superintendente da APAE Anápolis, David Caldas, participar do Baile da Amizade é mais do que uma oportunidade de diversão; é um ato de solidariedade que contribui diretamente para a continuidade dos serviços oferecidos pela APAE Anápolis. ” Nossa instituição é referência em educação e assistência para pessoas com deficiência, e eventos como este são essenciais para manter e expandir suas atividades”, completa.

Serviço

Evento: 17º Baile da Amizade da APAE

Data: 6 de junho de 2025

Horário: 21h

Local: Stillus Hall, Anápolis – GO

Ingressos: R$ 160,00 (individual); R$ 900,00 (mesa para 6 pessoas)

Informações: (62) 99178-9142

Para mais detalhes e atualizações, acompanhe o perfil oficial da APAE Anápolis no Instagram: @apaeaps.

Não perca a chance de fazer parte desta noite especial que une alegria e solidariedade em benefício de uma causa tão importante.