Provas do Vestibular UEG e EaD serão neste domingo

UEG realiza vestibular, com 600 vagas nos cursos presenciais e 300 vagas na modalidade a distância, neste domingo (18/05) (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realiza, neste domingo (18/05), as provas objetivas e de redação do Vestibular 2025/2 e do Vestibular Modalidade EaD.

Os candidatos concorrerão a 600 vagas oferecidas nos cursos presenciais da instituição de ensino superior e 300 vagas para a modalidade a distância. Resultado final será divulgado no dia 1º de julho.

As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas.

Os cursos oferecidos na modalidade presencial são:

Agronomia,

Arquitetura e Urbanismo,

Biomedicina,

Ciências Biológicas,

Educação Física,

Engenharia Agrícola,

Engenharia Civil,

Farmácia,

Fisioterapia,

Tecnologia em Gastronomia,

Medicina Veterinária,

Pedagogia,

Química Industrial

Zootecnia.

Já na modalidade EaD são dois cursos: Tecnologia em Turismo e Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas para Internet.

Acesso aos locais de provas

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12 horas, para a entrada dos candidatos, e fechados às 13 horas, no horário oficial de Brasília.

O candidato deverá comparecer munido de caneta esferográfica de corpo transparente e de tinta preta; documento de identidade impresso oficial e original, que contenha foto e, preferencialmente, impressão digital e o comprovante de inscrição.

Não serão aceitos documentos digitais.

Não será permitida a entrada de candidatos na sala de provas portando bebidas ou alimentos em recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como: garrafa de água, refrigerantes ou sucos, bolachas ou biscoitos, chocolates, balas, barras de cereais etc.

Os alimentos poderão estar acondicionados em sacos plásticos totalmente transparentes. A embalagem ou recipiente não será fornecida pela UEG. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.

Os locais de prova e outras informações podem ser conferidos no site www.vestibular.ueg.br.