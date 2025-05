Rimet Jules lidera debate sobre compensação ambiental e segurança hídrica em Anápolis

Reunião da Comissão de Meio Ambiente discutiu responsabilidades contratuais e orçamentárias, além da urgência na construção do barramento do Piancó

Na manhã desta quinta-feira, 16 de maio, a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento da Câmara Municipal de Anápolis realizou uma reunião pública para discutir a compensação ambiental por parte das concessionárias que atuam na cidade.

O encontro foi conduzido pelo vereador Rimet Jules (PT), presidente da Comissão, e contou com a participação de autoridades públicas, representantes da sociedade civil e de entidades socioambientais, como os institutos Arandu e José Luís Castañeda, a cooperativa de coleta seletiva Coopersólidos, a Associação de Produtores do Piancó, além de representantes das empresas Saneago e Quebec.

Também estiveram presentes o vice-presidente da Comissão, vereador Wederson Lopes, a vereadora Seliane da SOS, o procurador do Tribunal de Contas dos Municípios, José Gustavo, o diretor municipal de Meio Ambiente, Tiago Vitorino, o diretor de Limpeza Urbana, Paulo Vargas, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB/Anápolis, Welligton Mendes.

Durante a reunião, foi apresentado um panorama das ações de compensação ambiental realizadas até o momento pelas concessionárias. Foram debatidas ainda questões contratuais e orçamentárias, com destaque para a ausência de um orçamento específico destinado ao meio ambiente no âmbito da administração municipal. Um dos temas centrais foi a construção do barramento do Piancó, previsto em contrato com a Saneago, mas que ainda não teve sua execução iniciada.

“O barramento é estratégico para garantir segurança hídrica não só para a população urbana, mas também para os produtores rurais da região. Não podemos aceitar que a falta d’água se torne rotina, especialmente diante das mudanças climáticas que já afetam diretamente nossa cidade”, alertou Rimet Jules.

O parlamentar também destacou a importância do diálogo entre os diversos setores da sociedade:

“Nosso mandato segue comprometido com a fiscalização e com a busca por soluções sustentáveis. Precisamos conciliar o crescimento urbano com a preservação ambiental. E isso só será possível com responsabilidade compartilhada e ações concretas.”

Como encaminhamento, a Comissão de Meio Ambiente e Saneamento irá elaborar um relatório com os principais pontos discutidos e sugestões de medidas imediatas. O documento será enviado à Prefeitura de Anápolis, ao Ministério Público e aos órgãos de controle, além de subsidiar propostas legislativas voltadas ao setor ambiental.