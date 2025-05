X Olimpíada Especial das APAEs de Goiás promove inclusão e celebração do esporte

Evento estadual reunirá atletas com deficiência intelectual e múltipla em competições de diversas modalidades, na UniEvangélica, em Anápolis

A partir do dia 20 de maio, a UniEvangélica, em Anápolis, será palco da X Olimpíada Especial das APAEs do Estado de Goiás. O evento, promovido pela FEAPAES-GO a cada três anos, reunirá atletas com deficiência intelectual e múltipla de diversas APAEs goianas, incentivando a prática esportiva e a inclusão social.

Com competições em modalidades como atletismo, natação, futebol de salão e handebol, a Olimpíada também servirá como classificatória para os Jogos Nacionais das APAEs, que acontecerão em Brasília-DF no final deste ano. “Trata-se de um dos mais expressivos eventos esportivos do gênero no Brasil, e que tem ganhado importantância pela sua capacidade inclusiva e de atrair a atenção da sociedade para o nosso principal objetivo como instituição, que é reduzir o preconceito através da informação”, declarou o presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário.

Esporte e inclusão

A X Olimpíada Especial das APAEs do Estado de Goiás vai além das competições esportivas. O evento, que se tornou tradição no calendário apaeano, visa proporcionar momentos de integração, superação e celebração da inclusão social. De acordo com Vanderley Cezário, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição em promover oportunidades para pessoas com deficiência intelectual e múltipla: “O esporte é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento físico, social e emocional dos nossos alunos. A Olimpíada é um momento de valorização e reconhecimento de seus talentos”.

O evento contará com a infraestrutura da UniEvangélica, que cedeu o espaço para a realização das competições. O superintendente da FEAPAES-GO, David Caldas, destaca a importância da parceria: “A UniEvangélica abraçou a causa, oferecendo um ambiente seguro e adequado para a realização das provas. É um gesto que fortalece ainda mais a inclusão e o espírito esportivo”.

Olimpíadas nacionais

Além da integração e da celebração, a X Olimpíada Especial das APAEs de Goiás também tem um caráter classificatório. Os atletas com melhor desempenho nas modalidades disputadas serão selecionados para representar o estado nos Jogos Nacionais das APAEs, programados para dezembro, em Brasília-DF. “Estamos confiantes de que nossos atletas darão um verdadeiro show de superação e competência”, completa David Caldas.

Toda a comunidade está convidada a prestigiar os jogos e apoiar os atletas. A entrada é gratuita e, além das competições, o evento contará com momentos de confraternização, como almoços e jantares na sede da APAE Anápolis.

BOX: PROGRAMAÇÃO DA X OLIMPÍADA ESPECIAL DAS APAES DE GOIÁS

20/05 – Terça-feira:

18h: Solenidade de Abertura – Complexo Esportivo UniEvangélica

21/05 – Quarta-feira:

8h às 11h: Atletismo – UniEvangélica

13h30 às 17h: Atletismo e Tênis de Mesa – UniEvangélica

22/05 – Quinta-feira:

8h às 11h: Natação – UniEvangélica

14h às 17h: Futsal/Handebol/Bocha – UniEvangélica

23/05 – Sexta-feira:

8h às 11h: Futsal/Handebol – UniEvangélica

14h às 17h: Futsal/Handebol – UniEvangélica

Para mais informações sobre a X Olimpíada Especial das APAEs de Goiás, acesse o site oficial da FEAPAES-GO ou entre em contato pelo telefone (62) 3098-2525 que também é WhatsApp.