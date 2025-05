UBS Vila Norte inicia atendimento de urgência e emergência 24h

Unidade será destinada a acolher casos de menor complexidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A medida faz parte das ações emergenciais determinadas pelo prefeito Márcio Corrêa para fortalecer a rede municipal de saúde diante do cenário de superlotação provocado pelo crescimento dos atendimentos relacionados a síndromes respiratórias em todo o estado de Goiás.

“Essa e outras medidas têm objetivo garantir atendimento ágil e adequado à população, mesmo diante do aumento expressivo da demanda. Estamos reorganizando os serviços e ampliando a capacidade com foco na proteção da saúde e na eficiência do atendimento”, afirmou o prefeito.

Com a nova configuração, a UBS Vila Norte contará com duas equipes de atendimento: a equipe original, que segue prestando os serviços básicos da atenção primária, e uma outra equipe voltada especificamente para os atendimentos de urgência dentro dos critérios estabelecidos.

Casos de maior gravidade (classificados como amarelo, laranja ou vermelho) continuarão sendo encaminhados para a UPA da Vila Esperança.

Posteriormente, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade da Vila Norte também será transformada em uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), reforçando o compromisso da gestão com a ampliação da cobertura e da resolutividade da rede de atenção à saúde no município.

Além da ampliação na Vila Norte, o pacote de ações emergenciais anunciadas por Márcio Corrêa inclui ainda a extensão do horário de atendimento em uma unidade localizada próxima à UPA da Vila Esperança, que agora funcionará até meia-noite, voltada a casos leves, e a implantação de 30 novos leitos de retaguarda na unidade do Leblon.