Edital do concurso de auditor fiscal do Estado de Goiás passa por três retificações

O edital do concurso público para provimento de cargo efetivo e formação de cadastro de reserva da Secretaria da Economia do Estado de Goiás para auditor fiscal da Receita Estadual passou por três retificações, formalizadas por meio do Edital nº 2, publicado nesta sexta-feira (23/05), no Diário Oficial do Estado.

Entre as mudanças, está a que especifica o direito das candidatas lactantes de se ausentarem da sala de prova para amamentação durante cada turno do exame. Outra alteração amplia os critérios de avaliação de títulos, estabelecendo que somente serão aceitos aqueles relacionados às atribuições do cargo e obtidos até a data de publicação do Edital nº 1/2025, em 12 de maio de 2025.

A terceira modificação detalha o número de candidatos aprovados dentro das vagas e no cadastro de reserva, incluindo a divisão por ampla concorrência e cotas para pessoas com deficiência. Serão considerados aprovados os 190 primeiros colocados na ampla concorrência e os 10 primeiros entre os candidatos com deficiência. Já para o cadastro reserva, os classificados da 191ª à 285ª posição na ampla concorrência e da 11ª à 15ª entre os candidatos com deficiência

Os candidatos que não se enquadrarem nos limites de classificação estão automaticamente excluídos do concurso público.

Concurso de auditor fiscal do Estado de Goiás

Realizado pela Fundação Carlos Chagas e por comissão formada na Secretaria da Economia, o concurso terá inscrições abertas de 10 de junho a 10 de julho, no site http://www.concursosfcc.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 250. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento têm prazo de 22 a 26 de maio.

Para o preenchimento do cargo é exigido ensino superior completo em qualquer área de formação. A carga horária semanal será de 40 horas e a previsão de remuneração é de R$ 28.563,30.

Provas

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 31 de agosto, em Goiânia. Serão 80 questões de conhecimentos básicos e 80 de conhecimentos específicos, aplicadas de manhã e à tarde, respectivamente.

A segunda fase do concurso, de caráter classificatório, será a avaliação de títulos. A publicação do resultado preliminar das provas objetivas será divulgada em 19 de setembro, e o resultado final do certame, em 25 de novembro.

O edital completo, que inclui o cronograma, conteúdo programático das provas, as atribuições do cargo e as orientações aos candidatos, está disponível no site da Secretaria da Economia.